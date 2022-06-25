Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня
- globallookpress.com
- © Elena Grigor'eva
Об этом сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачёва.
«В связи с урегулированием внутренних вопросов между странами и семьями возник острый форс-мажор. Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников и перенести прощание на среду в том же месте», — приводит её слова ТАСС.
Калачёва уточнила, что прощание состоится в траурном зале ЦБК с 12:00 до 15:00 29 июня.
Ранее сообщалось, что прощание пройдёт 25 июня.
Планируется, что он будет похоронен на родине, в Камеруне, в фамильном склепе.
Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.
Солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.