Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня. Оно пройдёт в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в Москве.

Об этом сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачёва.

«В связи с урегулированием внутренних вопросов между странами и семьями возник острый форс-мажор. Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников и перенести прощание на среду в том же месте», — приводит её слова ТАСС.

Калачёва уточнила, что прощание состоится в траурном зале ЦБК с 12:00 до 15:00 29 июня.

Ранее сообщалось, что прощание пройдёт 25 июня.

Планируется, что он будет похоронен на родине, в Камеруне, в фамильном склепе.

Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.

Солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.