Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдёт 25 июня в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшую жену артиста Валерию Калачёву.

«Прощание состоится в субботу в 11:30 мск по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25», — сказала собеседница.

Планируется, что он будет похоронен на родине, в Камеруне, в фамильном склепе.

Ранее сообщалось, что певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.

Солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.