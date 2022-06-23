Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдёт 25 июня

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Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдёт 25 июня в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в Москве.
Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдёт 25 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшую жену артиста Валерию Калачёву.

«Прощание состоится в субботу в 11:30 мск по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25», — сказала собеседница.

Планируется, что он будет похоронен на родине, в Камеруне, в фамильном склепе.

Ранее сообщалось, что певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.

Солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.

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