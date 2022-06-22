Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет

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Умер певец Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. Об этом сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачёва.
Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет
  • РИА Новости

«Спасибо, папа, тебе за всё... Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него всё будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях», — написала она в соцсетях.

По информации kp.ru, поп-исполнителю проводили операцию на почках.

Ранее сообщалось о смерти 31-летнего участника российского проекта «Голос», грузинского певца Левана Кбилашвили.

Он участвовал в седьмом сезоне «Голоса» на Первом канале. Музыкальным наставником Кбилашвили был Константин Меладзе.

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