Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет
- РИА Новости
«Спасибо, папа, тебе за всё... Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него всё будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях», — написала она в соцсетях.
По информации kp.ru, поп-исполнителю проводили операцию на почках.
Ранее сообщалось о смерти 31-летнего участника российского проекта «Голос», грузинского певца Левана Кбилашвили.
Он участвовал в седьмом сезоне «Голоса» на Первом канале. Музыкальным наставником Кбилашвили был Константин Меладзе.