Бывшая супруга Пьера Нарцисса сообщила, что певца похоронят в Камеруне

Бывшая супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачёва сообщила, что прощание с певцом состоится в Москве, после чего его похоронят в Камеруне.

«Похоронят в Камеруне, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что дата прощания с Пьером Нарциссом в Москве пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.

Солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.