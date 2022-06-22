Бывшая супруга Пьера Нарцисса сообщила, что певца похоронят в Камеруне
- РИА Новости
«Похоронят в Камеруне, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там», — приводит её слова РИА Новости.
Она добавила, что дата прощания с Пьером Нарциссом в Москве пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.
Солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.