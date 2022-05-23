Пострадавшая после нападения вандала картина Репина вернулась в Третьяковскую галерею

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Полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» вновь вывесили в Третьяковской галерее после четырёхлетней реставрации, сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова.
Пострадавшая после нападения вандала картина Репина вернулась в Третьяковскую галерею
  • РИА Новости
  • © Александр Поляков

Картина возвращена в постоянную экспозицию в зал №29 в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.

«То, что вы видите сегодня, — это результат четырёх лет работы, которая была направлена не только на компенсацию серьёзнейших утрат в результате нападения, но также у этой картины были серьёзные хронические проблемы с сохранностью», — рассказала Трегулова во время пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

26 мая 2018 года уроженец Воронежа Игорь Подпорин во время посещения Третьяковской галереи нанёс несколько ударов по картине «Иван Грозный и сын его Иван», написанной Репиным в 1885 году. Реставрация обошлась примерно в 20 млн рублей.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Подпорина к двум с половиной годам колонии. 

Во время восстановления картину пришлось раздублировать, переносить на новую основу и снимать с неё старый слой клея.

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