Синоптик Шувалов рассказал о погоде на текущей неделе в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается на текущей неделе в Москве и Московской области.

«В принципе, холодная погода сохраняется, но с небольшими нюансами. В четверг слабый дождь, не очень продолжительный, солнце будет пробиваться», — рассказал Шувалов.

По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье осадков не ожидается, температура будет колебаться в районе +15 °С.

«Начало следующей недели тоже без осадков, температура +13...+15 °С. Где-то с 23—24 мая можно ожидать возвращения к рубежу +18...+20 °С, но с кратковременными дождями», — пояснил синоптик.

Ранее в Челябинской области предупредили об ухудшении погоды 18 мая.