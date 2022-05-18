В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с

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В Челябинской области предупредили об ухудшении погоды в среду, 18 мая.
В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с
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  • © Hiroshi Watanabe

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 18 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди и грозы. Порывы ветра местами будут доходить до 20 м/с», — заявили в ведомстве.

Облачная и дождливая погода ожидаются и в четверг, 19 мая. Температура составит +12...+18 °С днём, +3...+8 °С ночью.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что ГУ МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение по региону на среду, 18 мая.

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