Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве ожидается весенняя погода

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в апреле.

«Первые три-четыре дня апреля будут по-зимнему, со снегом и с температурой воздуха в ночные часы отрицательной и слабо положительной в дневные часы», — отмечает Позднякова.

Синоптик также рассказала, что тёплая погода наступит позже.

«Скорее всего, поворот в сторону весны такой, какая нам нравится, когда будет температура среднесуточная положительная и будет активно таять тот снег, который нападал, это произойдёт в начале второй декады апреля», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что температура воздуха днём в среду, 30 марта, в столице составит до +3 °C.