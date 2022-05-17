Синоптик Цыганков предупредил о заморозках в Москве и области до -1 °С в ночь на 20 мая

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что тёплая погода без осадков вернётся в столицу в воскресенье, 22 мая. При этом в ночь с четверга на пятницу в городе ожидается 0…+5 °С, а в нескольких регионах Подмосковья возможны небольшие заморозки.

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