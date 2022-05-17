Синоптик Цыганков предупредил о заморозках в Москве и области до -1 °С в ночь на 20 мая

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что тёплая погода без осадков вернётся в столицу в воскресенье, 22 мая. При этом в ночь с четверга на пятницу в городе ожидается 0…+5 °С, а в нескольких регионах Подмосковья возможны небольшие заморозки.
Синоптик Цыганков предупредил о заморозках в Москве и области до -1 °С в ночь на 20 мая
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он заявил в беседе с «Москвой 24».

По прогнозам Цыганкова, до субботы, 21 мая, включительно в Москве будет облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие дожди. Дневные температуры составят примерно +11...+14 °С, ночные +6...+8 °С.

В понедельник, 23 мая, он спрогнозировал возвращение в столицу тёплой погоды с дневной температурой +18...+19 °С.

Накануне URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается дождливая неделя с грозами и сильным ветром до 17 м/с.

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