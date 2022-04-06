«Лето волонтёра» Лукьяненко и артбук по вселенной Metronomicon: над чем работают мэтры отечественной фантастики

В начале апреля в Подмосковье прошла 21-я ежегодная литературная конференция «РосКон». На полях конференции мэтры отечественной фантастики Сергей Лукьяненко, Сергей Чекмаев и Олег Дивов поделились с RT ближайшими планами и раскрыли некоторые секреты своего творчества.

Ежегодная литературная конференция «РосКон» — знаковое мероприятие для российских любителей фантастики. С одной стороны, это место встречи писателей, издателей, журналистов, литагентов и критиков. Это многочисленные лекции, семинары, круглые столы и вручение премий за лучшие произведения. С другой, это отличная площадка, где во вполне неформальной обстановке можно пообщаться с такими столпами отечественной фантастики, как Сергей Лукьяненко, Олег Дивов или Сергей Чекмаев.

О новой трилогии Лукьяненко

Один из самых известных циклов Сергея Лукьяненко, давший жизнь ещё и огромному межавторскому проекту, — это «Дозоры». Даже далёкие от фантастической литературы люди при словах «Ночной Дозор» легко вспомнят заглавную песню из одноимённого фильма. Новая — заявленная как финальная — книга серии, «Вечный Дозор», должна увидеть свет в этом году. Также в 2022-м должно выйти продолжение трилогии про Изменённых — «Лето волонтёра».

«Совершенно неожиданно для себя, — говорит писатель. — Сначала я задумывал цикл из семи книг, потом решил, что это будет трилогия, написал три книги. И вроде бы рассказал историю до конца. Написал их очень быстро, за год. Для трёх романов это в общем хороший темп. Но неожиданно понял для себя, что история не отпустила, и сейчас пишу, публикую уже в интернете четвёртый роман».

По словам автора, новая книга станет прямым продолжением истории главного героя Максима, его друзей и окружения, но вот антураж изменится — героев ждут путешествия уже не к другим планетам, а в иную реальность.

«Действие начинается на Земле, — уточняет Лукьяненко. — А потом переходит в иную версию реальности, где, скажем, всё прошло немного не так. И теперь Максиму нужно и спасти иную версию истории, и вернуться в наш мир, потому что иначе наш мир погрузится во тьму».

О возвращении к старым героям

В 2020 году Сергей Лукьяненко в соавторстве с Ником Перумовым выпустил долгожданное продолжение технофэнтези-романа «Не время для драконов» (1997) — «Не место для людей». История уже знакомых героев развивалась в интерактивном формате: авторы публиковали новые главы по мере их написания, а читатели получили возможность выбора развития сюжета, из-за чего финал менялся по ходу работы над книгой.

Также по теме Роман о взрослении в 1990-е и другой взгляд на классические сказки: новые книги марта В марте в России вышел новый детектив Жана-Кристофа Гранже «Обещания богов», действие которого разворачивается в Берлине конца 1930-х....

«Во-первых, изначально было обещано, что история будет с продолжением, — вспоминает Лукьяненко. — Во-вторых, нам захотелось рассказать, к чему всё это может привести. «Не время для драконов» — это история про то, как человек принимает на себя ответственность за мир, как он становится защитником, правителем, повелителем мира… И что при этом происходит с ним, как он это может выдержать. «Не место для людей» — продолжение этой темы. Да, герой — всемогущий повелитель фэнтезийного мира, он велик, силён, всё хорошо, но к чему приводит этот путь и как он дальше пойдёт? Интерактивный вариант написания стал очень любопытным экспериментом».

О литературе в кино и играх

Произведения Сергея Лукьяненко не раз выходили за рамки литературы: были экранизации «Дозоров», «Черновика», совместного с Юлием Буркиным романа «Сегодня, мама!» (фильм «Азирис нуна»). «Дозоры» обзавелись несколькими игровыми системами (от карточной настолки до онлайн-игры), а «Не время для драконов» легла в основу одноимённой компьютерной RPG. Сейчас ведётся работа над новыми кинопроектами, а вот свежих игр пока не предвидится.

«Это вопрос к игроделам в первую очередь, — говорит автор. — Я сам не смогу превратить книгу в игру. Пусть обращаются, всегда можно этим заняться. Есть масса кинопроектов, которые либо стартовали, либо в процессе, либо в подготовке к какой-то работе. По играм сейчас, по-моему, ничего свежего нет. Так что если придут и скажут: «Хотим сделать игру по книге «Кваzи» или по «Магам без времени» — прекрасно. С удовольствием на это отреагирую. Я люблю компьютерные игры, это для меня способ отвлечься, развлечься, иногда и подумать над чем-то».

С игровой индустрией плотно связан коллега Лукьяненко — писатель-фантаст, руководитель сценарной секции Союза литераторов России Сергей Чекмаев. В его коллекции более 100 новеллизаций и сценарных работ для компьютерных и мобильных игр, таких как TimeZero, Destiny, «Фрагория», StarQuake, W.E.L.L. Online, S.T.A.L.K.E.R., «Теос: Желания богини», Prime World, World of Tanks и так далее.

В конце марта Роскомнадзор заблокировал сайт студии-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. (GSC Game World). Из записи в реестре запрещённых ресурсов следует, что доступ к сайту ограничен по запросу Генпрокуратуры. В связи с проведением военной спецоперации украинская компания-разработчик заявила, что отказывается продавать свои игры на территории России.

«Сейчас есть проект временно замороженный, он должен выйти к концу года, — успокаивает Чекмаев любителей виртуальной зоны отчуждения. — Frequency: Chernobyl. Это тоже игра-бродилка, выживалка, когда главный герой ходит по территории чернобыльской зоны отчуждения, и она завязана на том, что у нас очень любят, на радиосталкинге. То есть на цифровых или аналоговых станциях, на тех самых «жужжалках» — странных станциях, которые передают некий зашифрованный сигнал. Действие происходит непосредственно в чернобыльской зоне и по сюжету якобы именно там стоит одна из таких «жужжалок» — та самая загоризонтная РЛС «Дуга». Что она делает, не скажу, пусть игроки сами разбираются, но я думаю, что те, кто дойдёт до конца, будут в должной мере поражены».

В рамках «РосКона» Чекмаев представил свой новый проект, который придётся по вкусу поклонникам аномальных зон: артбук по вселенной Metronomicon. Это альтернативная версия нашего мира, в которой начался процесс, названный Инфильтрацией, — появление множественных очагов изменения структуры мироздания по всей планете Земля.

«Это вселенная питерского художника Алексея Андреева, — рассказывает Чекмаев. — Её можно описать как мир, в котором «Сталкер» есть везде. Это мир Советского Союза 50—60-х годов, в который вторглась иная физика, иные существа. И этот мир «переварил» это вторжение, «подключил» его к народному хозяйству. Там, где невозможно было бороться, где опасно, он локализовал эти места, там, где можно было использовать на благо человечества, всё было использовано. Здесь мы эту книгу презентуем — с иллюстрациями, действительно очень красивая работа. Мне за неё не стыдно, потому что в составе писателей были и Сергей Лукьяненко, и Олег Дивов, и Андрей Лазарчук — состав очень мощный, иллюстрации потрясающие, буквально через неделю планируется выход книги на прилавки».

Сергей Чекмаев

vk.com

© Александр Воробьёв

О задачах писателей-фантастов

Чекмаев убеждён, что главная цель фантастики заключается не только и не столько в развлечении, сколько в моделировании вариантов будущего, чтобы читатель мог примерить их на себя и решить: а нужно ли нашему обществу такое будущее.

Для этого автор выпустил трилогию сборников под общим названием «Антиутопия-XXI».

«Это исследование миров, которые могли бы появиться в течение ближайших 20—30 лет, если бы мы докрутили до максимума некоторые не очень позитивные идеологии, существующие в мире, — рассказывает Чекмаев. — «Беспощадная толерантность» описывала мир, где ко всем отклонениям и сексуальным девиациям было нормальное отношение. «Либеральный апокалипсис» описывал мир, где либеральные идеологии и идеи полностью завладели миром, и к чему это может привести. И третий проект, «Семьи.Нет», — это мир будущего, где отказались от традиционной семьи, и описание того, к чему бы это могло привести».

Не только фантастика

Помимо фантастической литературы, Сергей Чекмаев (по второму образованию психотерапевт) занимается написанием научно-популярных книг, посвящённых относительно молодой дисциплине под названием деструктология. Первый том «Полного путеводителя по сектам и антисектам» увидел свет в 2020 году, второй — «Убей биомусор» — выйдет в 2022-м.

«Всё, что активно муссируется повесткой — «Колумбайн»*, инцелы, «Синий кит», АУЕ**, различные деструктивные секты, — это те предметы, которыми занимается наука деструктология. И наша книга — об исследовании всех мизантропических, человеконенавистнических идеологий», — говорит Чекмаев.

В контексте подобной тематики нельзя не вспомнить ещё одного мэтра отечественной фантастики — Олега Дивова, чья «Выбраковка» уже четверть века будоражит умы читателей. Роман, жанровую принадлежность которого критики не могут определить до сих пор, рассказывает об альтернативной России, где к власти пришло «добро с кулаками», которое начало активную борьбу с теми, кто является предметом изучения деструктологов: криминалитетом, сектами, асоциальными элементами.

«Выбраковка» была построена так, чтобы 50% читателей восприняли её как светлую утопию, а другие 50% — как жуткую антиутопию. В результате оказалось, что 90% читателей считают, что это готовая социальная программа», — отмечает Дивов.

Вместе с тем автор убеждён, что в реальности не стоит ждать появления АСБ (Агентства социальной безопасности — той самой выбраковки).

«Чем больше я живу, тем больше хочется, — делится мыслями Дивов, — Причём даже не выбраковку, а инквизицию. Только не ту, которой нас пугают, а ту, что на самом деле определяла, впал ли человек в ересь, почему и как его привести к покаянию. Потому что это самое главное, приведение к покаянию. То, чего у нас не делалось никогда. Чтобы человек понял, до какой степени он неправ. А мы просто наказываем — и всё. И считаем, что это эффективно. Нет, это неэффективно. Но, если честно, не вижу шансов, потому что это упирается в то, что нужны какие-то очень жёсткие предпосылки для появления таких структур. Во-вторых, кто будет работать? Плюс эксцессы исполнителей. Всё упирается в человеческий материал».

О творческих планах

«У меня сейчас выбор между несколькими вещами, — рассказывает Олег Дивов. — И я его буквально на ходу совершаю. Но, скорее всего, я сейчас не буду дописывать довольно политизированную вещь под названием «Мы во время чумы», которую я не могу написать 20 лет. А сделаю что-то крайне похожее на классическую спейс-оперу, только в формате роуд-муви. Там тоже совершенно неожиданно будет, и политическое высказывание достаточно сильное, потому что рабочее название книги — «Право на революцию». При этом максимально приключенческий антураж, а то народ уже жалуется, что мои стилизации под политический детектив а-ля ле Карре очень тяжело читаются, как «Чужая земля». Тоже, кстати, книга, которая даёт ответы на очень многие вопросы, если захотеть их увидеть».

Неожиданное сочетание — спейс-опера в формате роуд-муви от Дивова — его читателей не удивляет. В послужном списке писателя есть и научная фантастика, и триллеры, и даже немного фэнтези. Хотя сам автор определяет стилистику своих книг иначе.

«Я занимаюсь производственным романом в фантастическом антураже, — говорит Дивов. — У меня есть книги про то, как люди работают на автомобильном заводе, про то, как разводят мамонтов, про то, как летают на космических кораблях и ругаются матом тоже есть».

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

** Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.