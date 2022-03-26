Роман о взрослении в 1990-е и другой взгляд на классические сказки: новые книги марта

В марте в России вышел новый детектив Жана-Кристофа Гранже «Обещания богов», действие которого разворачивается в Берлине конца 1930-х. В романе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Потерянный рай» рассказывается о приключениях бессмертного и нестареющего целителя, проживающего разные эпохи, а автор книги «Чудовища и Красавицы. Опасные сказки» Соман Чайнани предлагает новый взгляд на классические сказочные сюжеты.

Соман Чайнани, «Чудовища и Красавицы. Опасные сказки» («Эксмо»)

Соман Чайнани в своей книге «Чудовища и Красавицы. Опасные сказки» предлагает новый взгляд на 12 классических сказок. Среди них — «Белоснежка», «Красная Шапочка», «Красавица и чудовище», «Спящая красавица» и другие. Писатель берёт за основу известные сюжеты, пересматривает их смыслы, по-новому оценивает поступки героев и добавляет в классические произведения новую глубину.

Так, Красная Шапочка удивляет всех умом и смелостью, а Белль влюбляется прежде всего не в Чудовище, а в его библиотеку. Чайнани также показывает, что в жизни добро побеждает не всегда.

Соман Чайнани — автор бестселлера «Школа Добра и Зла», который разросся до серии из шести томов. В 2022 году ожидается премьера экранизации книг, производством занимается Netflix.

«— Кто там? — раздаётся с кровати приглушённый голос.

— Твой принц, — плотоядно облизывается оборотень.

— Подойди ближе.

— Боже, какая у тебя морщинистая кожа! — восклицает он.

— Колдовское заклинание. Чтобы скрыть от посторонних глаз мою несравненную красоту. Подойди ещё ближе.

— Ох, какие у тебя мутные глаза, — говорит волк.

— Это чтобы лучше разглядеть твою душу, принц. Наклонись ближе.

— А какие сморщенные у тебя губы! — с ужасом восклицает он.

— А это чтобы крепче поцеловать моего принца. А когда твой поцелуй разрушит наложенные на меня чары, я обернусь несравненной красавицей!

Оборотень с отвращением целует вялые губы и с нетерпением ждёт обещанной награды».

Соман Чайнани, «Чудовища и Красавицы. Опасные сказки»

© Эксмо

Лиана Мориарти, «Яблоки не падают никогда» («Азбука-Аттикус»)

Австралийская писательница Лиана Мориарти известна как автор книг «Тайна моего мужа» и «Большая маленькая ложь». Последняя была экранизирована, адаптация удостоилась премий «Золотой глобус» и «Эмми».

Новое произведение писательницы «король ужасов» Стивен Кинг назвал смешным и страшным одновременно, а автор USA Today отмечает, что «Яблоки не падают никогда» — «это как пить розовый «Космо» с примесью мышьяка».

В центре сюжета — семейная пара Стэн и Джой Делэйни и четверо их детей. Все они выросли, однако до сих пор не справились с детскими психологическими травмами, в том числе с ревностью к родителям. Она усиливается, когда Стэн и Джой знакомятся с Саванной. Мать семейства относится к девушке как к дочери, о которой всегда мечтала. Однажды Джой и Саванна пропадают. Дети Делэйни по-разному смотрят на произошедшее и становятся противниками.

«Втайне Джой надеялась, что дети придумают какой-нибудь необычный способ сообщить ей о беременности, как делают дети других людей на YouTube. Они могли бы, к примеру, красиво упаковать картинку с УЗИ, а потом заснять реакцию открывающей «подарок» матери: изумление, которое сменяется пониманием, рука зажимает рот, слёзы и объятия. Они могли бы опубликовать это на своих страницах в соцсетях. Джой узнаёт, что скоро станет бабушкой! Видео может стать вирусным. Джой всегда старалась приодеться, когда дети приходили к ней — так, на всякий случай.

Своими фантазиями она не поделилась бы ни с кем. Даже с собакой».

Лиана Мориарти, «Яблоки не падают никогда»

© Азбука-Аттикус

Дэвид Йи, «Pretty Boys. История и секреты мужской красоты: от Александра Македонского и викингов до Дэвида Боуи и айдолов K-pop» (МИФ)

В своей книге Дэвид Йи исследует, как менялись представления о мужской красоте. Он утверждает, что ещё фараоны уделяли много внимания уходу за кожей, офицеры вавилонской армии делали маникюр, а корейские воины Хваран наносили макияж. Также писатель рассказывает об иконах мужской красоты и предлагает советы по стилю и уходу.

«В этой книге вы прочтёте о легендарных мужчинах, для которых ритуалы красоты были чем-то большим, чем просто сочетанием косметики и продуктов. С древних времён они служили олицетворением заботы о себе и любви к себе. Но, конечно, мы поговорим не только о внешней, но и о внутренней красоте», — обещает Дэвид Йи.

Издание представит читателям нестандартный взгляд на историю, а также поможет побороть стереотипы, связанные с отношением общества к красоте.

«За много веков до того, как Кайли Дженнер назвали миллиардершей и магнатом красоты (а затем лишили этого титула), пещерные люди измельчали пирит, добавляли к нему различные компоненты и наносили смесь на лицо. Да-да, неандертальцы изобрели тональный крем, цветную косметику и блёстки 50 тыс. лет назад, ещё до того, как появились современные люди ― не говоря уже об Instagram. Так что нужно отдать должное нашим давним и далёким братьям. Они были не скудоумными низкорослыми созданиями, которые ворчали и кидались камнями, но довольно одухотворёнными существами. Ведь они пытались преобразить свою внешность не только чтобы покрасоваться перед другими, но и чтобы выразить себя».

Дэвид Йи, «Pretty Boys. История и секреты мужской красоты: от Александра Македонского и викингов до Дэвида Боуи и айдолов K-pop»

© МИФ

Жан-Кристоф Гранже, «Обещания богов» («Азбука-Аттикус»)

Действие исторического триллера разворачивается в Берлине в 1939 году. В городе происходит серия убийств. Жертвами всякий раз становятся представительницы высшего общества, посещавшие один и тот же женский клуб. Все они незадолго до смерти видели в своих снах некоего мраморного человека. За расследование берётся следователь Франц Бивен — неопытный как детектив, но привыкший выбивать признания из невиновных. Вместе с ним поисками убийцы займутся двое психиатров. Отгадка будет ждать их в крайне неожиданном месте.

Литературные критики среди достоинств книги выделяют насыщенный и сложный сюжет, эффектную развязку, а также «уникальную атмосферу паранойи».

«Большая часть «проблем» фрау Поль едва дотягивала до статуса неврозов, а перепады душевного состояния не выходили за рамки экзистенциальных мучений заброшенной жены. Её единственным врагом была скука — и оружием в борьбе с ней служили непрестанные покупки, крепкие коктейли, поглощаемые с четырёх часов дня, а ещё любовники, в том числе и он сам, которым удавалось более-менее её развлечь.

Симон вернулся к первой мысли — вернее, ко второй. Раз уж она развлекалась напропалую, отправляясь в берлинские трущобы и якшаясь со всяким сбродом, то, возможно, в конце концов нарвалась на неприятности.

— А она никогда не говорила с вами о мраморном человеке?

— Простите?

— О мраморном человеке.

— Что вы имеете в виду? Статую?

Франц Бивен устало выдохнул. Впервые он позволил себе человеческую реакцию. Его лицо сразу переменилось, став менее жёстким, более… живым.

— Это единственная имеющаяся у нас наводка. Несколько раз она говорила с мужем о мраморном человеке. Кажется, она его опасалась…»

Жан-Кристоф Гранже, «Обещания богов»

© Азбука-Аттикус

Вера Богданова, «Сезон отравленных плодов» («Редакция Елены Шубиной», АСТ)

Действие романа Веры Богдановой берёт начало в середине 1990-х и охватывает около 20 лет. На фоне кризисов, терактов и других событий разворачиваются личные истории взрослеющих героев. Они пытаются самостоятельно разобраться в себе и окружающих и справиться с постоянным давлением со стороны взрослых.

«Кроме прочих важных, болезненно острых тем, это роман о любви — невозможной, запретной, сметающей всё на своем пути, как горная река. Героев учат любить родину, пожилых родственников, абстрактное дело, которое приносит не удовольствие, а заработок, чтобы продержаться на плаву. Но никто не объясняет, как любить себя и того, к кому необъяснимо, стыдно, неостановимо тянет», — говорится в официальном анонсе книги.

Несмотря на тяжёлые темы, «Сезон отравленных плодов» — вдохновляющий роман. На его страницах писательница пытается спасти всех своих героев.

«Полуденно жужжат осы. Привлечённые вареньем, они залетают в дом и вязнут лапками на крае блюдца, бьются в оконное стекло. Одна оса трепыхается в мятом кружеве занавески, приглушённо жужжит. Еще одна ползёт по носику электрического самовара, похожему на кривое копытце. Бабушка достает его каждый раз, когда приезжают гости, хотя пить из него невозможно — из-за накипи у воды странный вкус.

Женя изучает высокий гладкий лоб Ильи, точку-родинку на шее. Волосы вроде бы тёмные, но там, где падает солнце, они светлеют, приобретают золотистый перелив. На вид мягкие, будто шёрстка у шмеля. Илья ест всё, что предлагают, ловко орудует вилкой и ножом. Чуть сощурив прозрачные, как талая вода, глаза, он рассматривает салатницу и хлебную плетёнку, тарелку с щербатым краем и широкой голубой каймой, потолок, ковёр с оленями на стенке, липкую ленту с бусинами дохлых мух, папу, маму, тётю Милу, Женю. Женя запоздало опускает взгляд, ковыряет остывшее пюре. Выждав немного, снова смотрит — уже безопасно, не на лицо: загорелая ключица в вырезе футболки, рукав обтягивает бицепс, широкие ладони и длинные пальцы с крупными суставами, на запястье короткий шрам, как будто кошка цапнула когтем.

Ничего общего с мальчишкой с плеером из девяносто пятого».

Вера Богданова, «Сезон отравленных плодов»

© Редакция Елены Шубиной, АСТ

Эрик-Эмманюэль Шмитт, «Потерянный рай» («Азбука-Аттикус»)

Новый роман Эрика-Эмманюэля Шмитта — первая часть саги «Путь через века», которая охватит множество эпох и расскажет всю историю человечества. Вс рамках серии планируется восемь книг по 600 страниц. Идею масштабного произведения автор вынашивал 30 лет.

Через все описанные временные периоды пройдёт один и тот же человек — бессмертный и нестареющий Ноам. Его путь начинается во время эпохи неолита. Герой живёт в деревне, становится вождём, изучает целительство, пытается спасти соплеменников от Всемирного потопа, но прежде всего — ищет любовь. Поиски единственной возлюбленной станут его главной целью и в последующие времена.

«Я должен был запечатлеть в памяти каждый образ, каждый звук, каждый запах. Это величественное Озеро, которое мы боготворили, которому мы молились и посвящали бесчисленные приношения, это Озеро, казавшееся нам высшим Божеством, высшей силой, началом и конечной целью нашего мироздания, должно было вот-вот исчезнуть. Плескаться под палящими лучами солнца ему оставалось лишь несколько дней.

Я видел его в последний раз.

Очень скоро оно будет поглощено вместе со всем своим окружением.

Людям, животным и растениям суждено в адских мучениях погибнуть. И лишь немногим удастся этого избежать…

И необязательно лучшим.

Думая о Панноаме и о Бараке, я полагал, что это конец нашего мира. В тот миг я ещё не знал, что мне предстоит столкнуться с концом света…»

Эрик-Эмманюэль Шмитт, «Потерянный рай»

© Азбука-Аттикус

Кристин Нефф, «Внутренняя сила. Как заявить о себе во весь голос и научиться отстаивать свои интересы» (МИФ)

Кристин Нефф — доктор психологических наук из США. Она уже много лет работает с темой сострадания и является пионером в области исследований самосострадания. Ранее она посвятила этому вопросу книгу «Самосострадание. О силе сочувствия и доброты к себе» и множество научных статей.

В своей новой книге Нефф доказывает, что самосострадание может помочь женщинам полностью принять свою натуру и научиться использовать её разные стороны.

«Книга поможет научиться быть твёрже в отношениях с окружающими и мягче в отношении к себе. Найти источник силы внутри, чтобы действовать смело, не бояться говорить «нет», перестать быть удобным инструментом для удовлетворения чужих потребностей и начать думать об исполнении собственных желаний», — пишут в издательстве.

«Важный первый шаг на пути к самосостраданию: сравните ваше отношение к себе в трудные моменты с тем, как вы относитесь к своим близким, когда трудности случаются у них. Лучший вариант для проверки — отношение к друзьям, потому что — будем честными — к детям, партнёрам или членам семьи мы относимся не столь сочувственно: они слишком близкие. Пространства для реакции в отношениях с друзьями больше, поскольку эти отношения добровольные и мы не воспринимаем их как некую данность. Это означает, что свои лучшие качества мы проявляем как раз с друзьями».