Не могли доказать: предполагаемого куратора «групп смерти» три года подозревали в причастности к подростковым суицидам

19-летнего Богдана А., которого обвиняют в причастности к суицидам подростков в Липецкой области, последние три года подозревали в организации «групп смерти» в соцсетях. Как рассказала RT бывшая преподавательница молодого человека, полицейские из других регионов даже несколько раз приезжали в Пятигорск, где учился Богдан, чтобы опросить его, но доказать причастность к смертельным играм не смогли. Что известно о предполагаемом кураторе «групп смерти» — в материале RT.

19-летнего Богдана А., обвиняемого в причастности к самоубийствам подростков из Липецкой области, несколько лет подряд подозревали в организации групп смерти в соцсетях. Об этом RT стало известно от знакомых и преподавателей молодого человека.

По версии следствия, Богдан А. склонял детей к суициду ради самоутверждения.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, которое занимается расследованием дела, сообщили RT, что в школе он был изгоем, тихим и неприметным учеником.

«Сейчас, если на него посмотреть, то даже не подумаешь, что от него могла исходить такая угроза. Он так самоутверждался», — рассказал собеседник RT.

Знакомый Богдана, который учился с ним школе, рассказал RT, что молодой человек действительно был очень тихим: «Создавалось впечатление, что он хотел, чтобы от него отстали».

В распоряжении RT оказался психологический портрет Богдана А., который составила студентка-психолог в летнем лагере, когда мальчику было 12 лет. В отряде из 18 человек, в котором был Богдан, проводились психологические опросы и исследования эмоционального и интеллектуального лидерства.

Согласно документу, мальчика признали «аутсайдером» по эмоциональному лидерству. По остальным показателям — интеллектуальному лидерству и деловому — Богдан тоже плёлся в хвосте.

Психолог характеризовала аутсайдеров как боязливых и неуверенных, которые думают только о собственных интересах, и рекомендовала развивать их познавательные способности, чтобы они не замыкались в себе и своём внутреннем мире.

Подозревали с 2018 года

После девятого класса Богдан поступил в техникум информационных технологий в Пятигорске на специальность «программирование».

«Он был очень своеобразный, скрытный: отличался от других ребят в группе и внушал какое-то недоверие. Богдан сидел за первой партой, и мы с другими преподавателями замечали, что он смотрел как бы сквозь — как будто был не на занятии. Но конфликтов со студентами и преподавателями у него не было», — рассказывает RT его преподавательница Алёна Г.

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При этом, по словам учителя, буквально спустя полтора месяца после начала учебного года к ней пришли следователи и стали расспрашивать о Богдане: «Как я поняла из беседы, его уже тогда подозревали в том, что он кого-то подталкивал к суициду в Кемеровской области».

Тогда всё ограничилось лишь расспросами.

Сокурсник Богдана А. Юрий рассказал RT, что тот вёл себя странно, поэтому «с ним никто не хотел говорить».

«Например, он не мог или не хотел отвечать на простые вопросы — он мог и послать, когда его спрашивали о чём-то. Ещё он часто переспрашивал — он явно был невнимательным. В техникуме он не горел особым желанием дружить с однокурсниками, но я его разговорил — и мы дружили», — поделился собеседник.

По словам Юрия, Богдан рассказывал ему, что состоит на учёте в полиции из-за того, что не раз проникал на частные территории и рисовал на стенах граффити.

Причём, как утверждает Юрий, рисовал он символ игры U19, но при этом никогда не рассказывал много о «группах смерти».

«Он мне что-то рассказывал про движение «Ада утка» — говорил, что он это придумал, но на самом деле говорил очень мало и, возможно, даже пытался оттолкнуть меня от этой темы», — добавил Юрий.

Первое задержание

О том, что на смену «группам смерти» типа «Синего кита» пришла новая суицидальная игра U19, эксперты по кибербезопасности стали заявлять ещё в 2019 году. Только теперь кураторы раздавали задания игрокам не в соцсети «ВКонтакте», а в мессенджере Telegram, где легче сохранять анонимность.

Руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов считает, что в группах, посвящённых этой «игре», было от 300 до 500 участников.

На форумах, посвящённых обсуждению игры U19, пользователи писали, что её участники называли основательницу «уткой». Также высказывалась версия, что игрой управлял «мальчик-подросток из Ставрополя по имени Богдан, у которого проблемы в общении со сверстниками и которому хочется внимания».

© Скриншот видео СК России

«Игра U19 закончилась в конце 2019 года — тогда МВД и ФСБ начали задерживать кураторов», — рассказывает Пестов.

В сентябре 2020-го по обвинению в содействии совершению самоубийства (ст. 110.1 и ст. 110.2 УК РФ) был задержан и создатель пабликов. Тогда же следственное управление СКР обратилось к жителям нескольких российских регионов с просьбой сообщить, если кто-то из них или знакомых пострадал от действий подозреваемого в этой игре.

Получал деньги из-за границы

Преподавательница Алёна Г. говорит, что на момент задержания в 2020 году Богдан уже не учился в колледже. По её словам, его отчислили из техникума в конце первого курса из-за прогулов и неуспеваемости. Молодой человек жил с родителями, и, когда у него начались проблемы с законом, его маме даже пришлось уволиться.

«Мы с ней обсуждали ситуацию, и по-человечески мне было её очень жаль. Было видно, что она сильно переживала за сына. Она была хорошо одета, приятно себя вела. Но, как я поняла, между ней и сыном был какой-то разлад, не было доверия в семье. В какой-то момент он сильно отдалился от родителей», — говорит преподаватель.

Впрочем, вскоре после задержания Богдан А. снова оказался на свободе.

По словам источника RT в силовых структурах, следствию не удалось собрать достаточно доказательств его причастности к курированию подростков.

Отправить под арест удалось только сообщника А. из Новосибирска, который через электронную платёжную систему получал из-за границы деньги за то, что он показывал видео, которые популяризировали терроризм.

Сам же Богдан А., по словам собеседника, после освобождения уверовал в свою неуязвимость и продолжил вербовать участников для своей «игры». Задержан он был только 19 июня 2021 года после самоубийства подростков в Липецкой области.

Молодому человеку предъявили обвинения по статье «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На этой неделе его должны доставить в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

23-й день

Напомним, в течение последних двух недель в Липецкой области трое подростков покончили с собой одинаковым способом.

© Фото из личного архива

11 июня ушла из жизни 14-летняя Мария. Перед смертью она записала видео для мамы, где рассказала, что состояла в «группе смерти» и ей «пришлось» совершить суицид.

Через три дня её 16-летний парень свёл счёты с жизнью на той же железнодорожной станции Долгоруково. 25 июня на том же месте с собой покончила 15-летняя одноклассница Марии Лариса — по данным детского омбудсмена в Липецкой области, девочки были подругами.

Как сообщил руководитель Тербунского межрайонного следственного отдела СКР по Липецкой области Дмитрий Мосягин на встрече с местными жителями, на момент гибели 14-летняя школьница Мария находилась в «игре» 23 дня.

«Она была из нормальной семьи. Её родители развелись, но в наших реалиях это не является чем-то выходящим за рамки. Молодой человек, с которым она встречалась, узнал о том, что она состоит в такой группе, и рассказал об этом маме. Мама позвонила дочери и сказала сейчас же идти домой. Видимо, сказала, что её накажет», — пояснил Мосягин.

По его словам, из трёх погибших подростков только Мария состояла в «группе смерти», в которой её подталкивали к суициду.

Однако источник RT, близкий к расследованию, сообщил, что 16-летний молодой человек также переписывался с куратором «игры», который выдавал участникам задания. Последним её этапом был суицид.