«Создателя группы в соцсетях задерживали и раньше»: в Липецкой области за две недели покончили с собой трое подростков

СКР расследует дело о самоубийстве трёх подростков в Липецкой области. Они были знакомы друг с другом и покончили с собой одинаковым способом на одной и той же железнодорожной станции. Двое из них состояли в «группах смерти», в которых подростков подталкивают к суициду. Следователи задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в создании группы, в которой состояли школьники. По данным RT, ранее его уже задерживали по аналогичным подозрениям, но отпустили из-за отсутствия доказательств. При этом в СКР подчёркивают, что третья погибшая не имела отношения к таким группам. В ведомстве опасаются, что после гибели трёх детей российские подростки начнут подражать им.

За последние 14 дней в Липецкой области на железной дороге покончили с собой трое подростков: две девушки, которые учились в одном классе, и молодой человек. Школьников обнаружили недалеко от станции Долгоруково в 120 км от Липецка. Дела по факту самоубийств переданы в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

«Я морально не готова к этому»



Первый несчастный случай произошёл 11 июня. Тело 14-летней жительницы деревни Харламовка Марии обнаружили на железной дороге, рядом с ней лежал её телефон. Школьница записала предсмертное видео для своей мамы, в котором призналась, что состоит в «группах смерти». Эта запись была опубликована в сети.

«Мне разрешили записать последнее видео. Я люблю тебя. Начинается новая волна «синего кита», будет много жертв. Это не кураторы, это нечто большее. Кураторы — это всего лишь пешки в игре», — говорит Мария сквозь слёзы.

В видео она также утверждает, что в «группе смерти» состоят 524 человека, 105 из них — жители Липецкой области. Подросток просит максимально распространить эту информацию в социальных сетях, «лишь бы это остановили».

«Я играла и хотела умереть, когда меня никто не понимал, никто не слышал. Мне пришлось умереть раньше из-за Санька. Он всё рассказал. Поэтому я плачу, я ещё морально не готова к этому», — говорит школьница.

Спустя три дня после гибели Марии на той же станции покончил с собой 16-летний местный житель Александр. По данным СМИ, молодой человек дружил с Марией, знал, что она состоит в опасной группе и винил себя в том, что не смог её остановить.

25 июня около часа ночи на том же месте совершила суицид 15-летняя Алиса. В следственном комитете RT сообщили, что подростка довели до самоубийства «неустановленные лица».

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Юрий Таран сообщил RT, что Алиса и Мария учились в одном классе. Судя по соцсетям, девушки дружили. Спустя несколько дней после гибели 14-летней подруги Алиса опубликовала на своей странице совместное фото с подписью: «Прости меня. Мне тебя не хватает».

СМИ предположили, что все трое подростков стали жертвами кураторов в «группах смерти». Так называют людей, которые раздают задания «игрокам», в том числе нанести себе травмы, а в конце концов — совершить суицид.

Однако в следственном управлении на транспорте подчёркивают, что последняя погибшая не состояла ни в одной из подобных групп в соцсетях.

«Следственное управление опровергает информацию о причастности погибшей на железной дороге девочки к так называемым группам смерти и убедительно просит не привлекать внимание общественности, в том числе и подростков, к этой тонкой теме, поскольку это может вызвать подражательный эффект», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

Как утверждает СКР, 15-летняя школьница Алиса не состояла ни в одной из «групп смерти»

© Фото из личного архива



После гибели третьего подростка следственное управление СКР по Липецкой области также возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Долгоруковского района (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Куратора задерживали раньше



Ещё 19 июня Следственный комитет сообщил, что в Ставропольском крае задержан 19-летний житель города Ессентуки, которого подозревают в создании «группы смерти». Ему предъявлены обвинения по статье «Убийство двух и более лиц».

По версии следствия, не позднее июня этого года обвиняемый создал в одном из мессенджеров несколько групп, в которых давал участникам различные задания.

Подростки, исполнявшие их, «попадали в психологическую ловушку», сообщили в СКР. В этих группах «критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций».

Следствие пришло к выводу, что 14-летняя Мария и 16-летний Александр стали жертвами обвиняемого. Молодого человека арестовали по решению суда.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил RT, что задержанного зовут Богдан А. и что его уже задерживали раньше — осенью прошлого года. Молодого человека подозревали в том, что он курировал подростков, которые участвовали в игре «U19»: её последним этапом было совершение суицида.

Тогда следственный комитет обращался к жителям Астраханской области с просьбой сообщить, если кто-то из них или их знакомых пострадал от действий подозреваемого.

По словам источника, в тот раз задержанного пришлось отпустить, поскольку следствию не удалось собрать достаточно доказательств его причастности к курированию подростков в опасной «игре».

Руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов рассказал RT, что кураторы «U19» не только подталкивали детей к суициду, но и пытались вербовать подростков в ИГИЛ*.

Волонтёры Центра собирают информацию о «группах смерти» и передают материалы правоохранителям.

«Игра «U19» закончилась в конце 2019 года — тогда МВД и ФСБ начали задерживать кураторов. В соцсетях были чаты, в которых распространялись жестокие видео, в том числе видео террористической направленности с казнями людей и взрывами. Такие видео психологически воздействуют на детей и постепенно у них происходит обесценивание жизни, в том числе и их собственной», — рассказал эксперт.

По его словам, следствие установило, что как минимум одному из организаторов «игры», который находился в Новосибирске, через электронную платёжную систему из-за границы переводили деньги за то, что он показывал видео, которые популяризировали терроризм.

«В группах, посвящённых этой «игре», было от 300 до 500 участников. К счастью, тогда никто из детей не дошёл до конечного этапа», — добавил Пестов.

В следственном управлении по Ставропольскому краю RT сообщили, что уголовное дело по «U19» до сих пор находится в производстве, однако отказались раскрывать подробности.

«Родители не хотят в это верить»





Сергей Пестов обратил внимание, что постепенно в России складывается практика привлечения кураторов таких групп за убийства, а не доведения до самоубийства, как было раньше.

Так, в прошлом году российский суд впервые приговорил двух кураторов за покушение на убийство. Следствие установило, что житель Ханты-Мансийского автономного округа и жительница Ямало-Ненецкого автономного округа оказывали давление на несовершеннолетнюю школьницу.

«Поэтапно они подавляли волю девочки, устанавливая контроль над её сознанием, давая указания, выдвигая требования, а также принуждая к совершению действий по причинению себе повреждений», — сообщили в СКР.

Тогда девочку удалось спасти. Куратора приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а его сообщницу — к шести годам условно с испытательным сроком пять лет.

Один из волонтёров, изучающих проблему «групп смерти», Андрей Афанасьев рассказал RT, как именно безобидные на первый взгляд фотографии, видео и тексты в соцсетях могут подтолкнуть подростка к суициду. Он профессионально занимается обработкой данных и последние пять лет анализирует в том числе содержание подобных групп.

«У подростков всегда были и будут проблемы, они часто тоскуют — это нормально. Но такие группы многократно усиливают это состояние. Всё начинается с широкого охвата аудитории. Например, у подростка случилась первая несчастная любовь, он переживает это как трагедию и подписывается на группу «Грусть. Тоска. Депрессия». Каждый день он видит посты, в которых говорится, что всё вокруг плохо, его никто не понимает. Эта информация совсем не про помощь, она только усиливает его депрессивное состояние, вгоняет его в тоску ещё сильнее», — рассказывает Афанасьев.

Подросток начинает всё больше втягиваться и постепенно переходит в группу с более жёстким контентом, добавляет собеседник. Там его могут заметить кураторы, особенно если он комментирует депрессивные посты и пишет о своём состоянии. Зачастую в таких группах высмеивается суицид, отмечает аналитик. Постепенно эта тема перестаёт быть страшной, подросток начинает воспринимать самоубийство не как лишение себя жизни, а как выход из тяжёлого эмоционального состояния.

«Многие родители сейчас не хотят верить в то, что обычные группы в соцсетях могут так повлиять на их детей, — считает Афанасьев, который помогает собирать материал для расследования дел о доведении до самоубийства. — Когда дети сидят рядом, под бочком, в планшетах, то кажется, что всё хорошо: они ведь не связываются с плохой компанией, не пропадают по ночам. Я думаю, что внутренне родители понимают: если они узнают правду о том, что там происходит в соцсетях, то им придётся забрать все эти устройства у своего ребёнка и самим заниматься с ним, а это некомфортно и требует больше усилий».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.