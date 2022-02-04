Братья Стругацкие или Айзек Азимов? Тест RT о писателях-фантастах

В ХХ веке одним из самых популярных жанров массовой литературы стала научная фантастика, которая активно развивалась и в СССР, и за рубежом. Братья Стругацкие и Клиффорд Саймак, Евгений Замятин и Джордж Оруэлл, Алексей Толстой и Герберт Уэллс, Иван Ефремов и Рэй Брэдбери — эти и многие другие литераторы создали классические произведения жанра. Можете ли вы по цитате отличить отечественного писателя-фантаста от зарубежного? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Алексей Бушкин