«Злонамеренная ложь»‎: Мэрилин Мэнсон подал в суд на Эван Рэйчел Вуд из-за обвинений в насилии

Мэрилин Мэнсон подал в суд на актрису Эван Рэйчел Вуд, свою бывшую возлюбленную, и её партнёршу Ильму Гор — он обвиняет их в клевете. Ранее актриса обвинила рок-музыканта в физическом и психологическом насилии. Как утверждает музыкант, действия экс-невесты разрушили его успешную карьеру в кино, в музыкальной индустрии и на телевидении, нанеся эмоциональный вред. Певец также утверждает, что Вуд вынудила других женщин выступить с похожими заявлениями в его адрес.

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса на свою бывшую невесту актрису Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»). Последняя ранее обвинила исполнителя в жестоком обращении в период их романа. В своём исковом заявлении Мэнсон утверждает, что слова Вуд — «злонамеренная ложь»‎, в результате которой пострадала его карьера в кино, в музыкальной индустрии и на телевидении.

«Мы подаём иск сейчас, поскольку нам удалось собрать огромное количество доказательств, в том числе документы и свидетельские показания, в пользу того, что информация, которую Эван Рэйчел Вуд и её соучастница Ильма Гор фабриковали и распространяли, является актом мести и не соответствует действительности, что может быть доказано»‎, — проинформировал адвокат Мэнсона Говард Кинг.

В начале 2021 года Вуд и ещё несколько женщин заявили о физическом и психологическом насилии со стороны Мэнсона. По их словам, музыкант запугивал их, удерживал против воли и не давал спать. Женщины рассказали, что из-за перечисленных действий звезды они до сих пор страдают от тревожности, кошмарных снов и посттравматического стрессового расстройства. Позже аналогичные иски последовали от актрисы Эсме Бьянко («Игра престолов»‎) и модели Эшли Морган Смитлайн.

Адвокаты музыканта выдвинули конкретные обвинения против Вуд и её партнёрши Ильмы Гор. В документе говорится, что ответчицы взломали компьютер и социальные сети артиста, а также «создали фиктивную учётную запись электронной почты для фабрикации мнимых доказательств пересылки Мэнсоном по электронной почте незаконной порнографии»‎.

Кроме того, в заявлении сказано, что Вуд и её партнёрша выдавали себя за агентов ФБР, распространяя фейковое письмо. С его помощью они намеревались создать ложное впечатление, что «жертвы»‎ музыканта и их семьи находятся в опасности, а против самого Мэнсона идёт уголовное расследование.

Также авторы иска утверждают, что Вуд и Гор убедили других женщин выдвинуть против Мэрилина Мэнсона ложные обвинения в сексуальном насилии. Они якобы получили один и тот же список с обвинениями в жестоком обращении, чтобы показания жертв совпадали. Перечень состоял, в частности, из утверждений, что девушек насиловали, пичкали наркотиками и запирали в комнатах.

«Утверждения Вуд могут найти отклик из-за нарочито «шокирующего» характера (персонажа. — RT) Мэрилина Мэнсона, но они попросту не отражают правды. Факты, которые ответчицы сфабриковали спустя десять лет после события, никогда не имели места»‎, — отмечает адвокат музыканта.

Мэрилин Мэнсон требует суда присяжных. Он утверждает, что ему причинили эмоциональный вред. Также, по мнению артиста, противоположной стороной был нарушен закон о компьютерных данных и совершён акт мошенничества.

Документ поступил в суд за несколько дней до выхода документального фильма «Восстание феникса» номинанта на «Оскар»‎ Эми Берг. В ленте HBO рассказывается об отношениях Эван Рэйчел Вуд и Мэрилина Мэнсона. Об их романе стало известно в 2007 году, когда Вуд было 19 лет, а Мэнсону — 38. Спустя три года пара объявила о помолвке, но вскоре артисты расстались. В ленте актриса сетует на систематические избиения и унижения со стороны артиста. Также, по словам Вуд, в 2007 году Мэнсон фактически изнасиловал её во время совместной работы над очередным клипом последнего. Премьера фильма «Восстание феникса»‎ состоялась в январе 2022 года на кинофестивале «Сандэнс».

По словам адвоката Говарда Кинга, HBO и Эми Берг тоже стали жертвами Вуд и Гор. Юрист уверяет, что документальный фильм был снят на основе фальшивых документов и ложных заявлений.

Также по теме «Не удалось доказать»: Джонни Депп проиграл суд против The Sun Верховный суд Лондона огласил решение по делу актёра Джонни Деппа против британского таблоида The Sun. Артисту отказали в...

После того как Вуд и ряд других женщин рассказали о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона, звукозаписывающая компания Loma Vista отказалась продвигать его новую пластинку, а кадры с артистом удалили из антологии хорроров «Калейдоскоп ужасов» и сериала «Американские боги».

Ранее в центре аналогичного скандала оказался актёр Джонни Депп. В 2018 году газета The Sun опубликовала статью, в которой говорилось, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд. Сам артист отвергал все обвинения. Материал вызвал большой резонанс в обществе, и через некоторое время Депп подал против британского таблоида иск за клевету. В 2020 году Верховным судом Лондона в удовлетворении иска было отказано.

Похожий случай, но с другим исходом, произошёл с австралийским актёром Джеффри Рашем («Елизавета», фильмы серии «Пираты Карибского моря»‎). В конце 2017 года The Daily Telegraph опубликовала ряд статей, в которых рассказывалось о его якобы домогательствах к актрисам спектакля «Король Лир». В ответ на обвинения артист подал иск о клевете и в 2019 году выиграл дело. Медиагруппу Nationwide News, которой принадлежит австралийский таблоид The Daily Telegraph, обязали выплатить Рашу компенсацию в размере $607,5 тыс.