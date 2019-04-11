«Безответственно жёлтая журналистика»: Джеффри Раш выиграл иск о клевете за статьи о сексуальных домогательствах

Австралийский актёр Джеффри Раш выиграл дело о клевете против сиднейского таблоида The Daily Telegraph. В 2017 году издание опубликовало серию статей, в которых рассказывалось о якобы домогательствах Раша к актрисам из спектакля «Король Лир». Речь шла о постановке 2015 года. По решению суда актёру возместят ущерб в размере более $600 тыс. Кроме того, ему положена компенсация за понесённые во время судебных разбирательств убытки.

Федеральный суд Австралии постановил, что актёр Джеффри Раш стал жертвой ложных обвинений в домогательствах, и обязал медиагруппу Nationwide News, которой принадлежит австралийский таблоид The Daily Telegraph, выплатить пострадавшему компенсацию в размере $607,5 тыс. В 2017 году газета опубликовала две статьи, в которых Раша обвиняли в недостойном поведении. В них утверждалось, что артист якобы домогался коллеги по время постановки пьесы «Король Лир» в 2015 году.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, помимо компенсации, определённой судом, актёр также может добиваться дополнительных выплат за понесённые во время судебного разбирательства убытки и ущерб, нанесённый его карьере.

По словам судьи Майкла Уигни, The Daily Telegraph не смогла подтвердить правдивость опубликованной информации.

«Это безрассудное проявления сенсационной журналистики самого худшего вида», — подчеркнул судья.

Также отмечалось, что публикация таблоида опиралась на заявления «ненадёжного свидетеля, склонного к преувеличению и приукрашиванию».

После судебного заседания Джеффри Раш отметил, что рад такому решению, но «в этом деле нет победителей».

Скандальные публикации

Как рассказала супруга Раша, актёр тяжело переживал обвинения, опубликованные в таблоиде.

Скандал разгорелся в конце 2017 года, когда The Daily Telegraph опубликовала статью «Король Лир» о событиях 2015 года. В ней рассказывалось о том, как актёр якобы допустил неподобающее поведение в отношении коллеги по постановке. В декабре того же года газета опубликовала вторую статью, посвящённую этой теме. В обоих материалах имя женщины, которая якобы пострадала, не называлось.

Статьи о приписываемых домогательствах очень подкосили актёра. По словам супруги Раша Джейн Менелос, увидев публикации в газете, он расплакался, а позднее заявил, что собирается завершить карьеру.

«Они только что разрушили всё, что я пытался создать», — сказал артист жене, отметив, что больше не хочет появляться на сцене, поскольку такие материалы ударили по его репутации.

Раш переживал и из-за психического состояния детей, не зная, как они воспримут такой материал.

«Он чувствовал, что дети отдаляются от него, не зная, как говорить с ним о таких серьёзных вещах», — рассказывала Менелос.

Эрин Джин Норвилл и Джеффри Раш

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В декабре 2017 года Раш подал иск о клевете, отметив, что намерен «ответить на преувеличения, ложь и сфальсифицированную информацию».

«Они разместили ложные заявления с напыщенными заголовками на первых страницах», — добавил актёр.

Главной свидетельницей в суд была вызвана коллега актёра по постановке «Короля Лира» Эрин Джин Норвилл. По её словам, Раш неоднократно позволял себе непристойное поведение в её отношении.

По мнению адвоката актёра Брюса Макклинтока, газетные статьи были написаны журналистом, который пытался отыскать «австралийский аналог» скандалу вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

Капитан Барбосса и другие роли

Джеффри Раш — известный австралийский актёр театра и кино. Его карьера началась в 1970 году, когда после окончания института он устроился на работу в Театральную компанию Квинсленд. В 1975 году Раш на два года уехал в Париж, где обучался актёрскому мастерству у французского мима Жака Лекока.

Долгое время Раш мало играл в кино, отдавая предпочтение работе в театре: в 1970-х он не сыграл ни в одном фильме. Его дебют на большом экране состоялся лишь в 1981 году в картине «Одурачивая». Однако эта и другие немногочисленные роли того периода по большей части остались незамеченными публикой.

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В 1996 году на экраны вышел фильм «Блеск», где Раш сыграл австралийского пианиста Дэвида Хельфготта. Лента получила высокие оценки критиков и номинирована на «Оскар» в семи категориях. В итоге картина получила одну статуэтку — Раш был удостоен награды за лучшую мужскую роль. «Блеск» также принёс ему премии BAFTA и «Золотой глобус».

Затем последовали роли в таких лентах, как «Влюблённый Шекспир» и «Елизавета». В фильме «Фрида» о мексиканской художнице Фриде Кало артист сыграл российского революционера Льва Троцкого.

Однако всемирную славу Рашу принесла роль капитана Барбоссы в ленте студии Disney «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины». Впоследствии он снялся в ещё четырёх частях этой франшизы.

Среди других известных картин с участием Раша — «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Перо маркиза де Сада», за роль в котором он вновь был номинирован на премию «Оскар», и «Король говорит!» За последний фильм он получил премию BAFTA (за лучшую мужскую роль второго плана).