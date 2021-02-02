«Люди решают превратно толковать прошлое»: Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в насилии

Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес «отвратительным искажением реальных событий». Ранее бывшая невеста музыканта Эван Рэйчел Вуд и ещё несколько женщин в соцсетях заявили, что артист издевался над ними и насиловал. После этого руководство лейбла звукозаписи отказалось продвигать новый альбом Мэнсона и сотрудничать с ним. Кроме того, сцены с его участием вырежут из эпизодов сериалов «Американские боги» и «Калейдоскоп ужасов».

Американский музыкант и актёр Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) ответил на обвинения в изнасиловании и домашнем насилии, которые актриса Эван Рэйчел Вуд и ряд других женщин разместили в соцсетях. Артист опубликовал пост в соцсети Instagram, где подчеркивает, что вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.

«Очевидно, что моё творчество и моя жизнь долгое время служили предметом споров, однако недавние заявления на мой счёт — это отвратительное искажение реальных событий. В моей интимной жизни всё неизменно совершалось при полном согласии партнёров, разделяющих мои взгляды. Это правда, независимо от того, как — и почему — другие люди решают превратно толковать прошлое», — заявил Мэнсон.

Обвинения против музыканта 1 февраля 2021 года выдвинула актриса Эван Рэйчел Вуд, известная прежде всего по центральным ролям в сериалах «Мир Дикого Запада» и «Милдред Пирс». О том, что артисты состоят в отношениях, стало известно в 2007 году — тогда Вуд было 19 лет, а Мэнсону — 38. Они были помолвлены, но вскоре расстались.

С 2016 года Вуд рассказывала в СМИ, что пережила домашнее насилие и два случая изнасилования, однако не называла конкретных имён и отрицала причастность Мэнсона к этой ситуации. 1 февраля актриса разместила пост в социальной сети Instagram, где упомянула музыканта и изложила свою версию событий.

«Имя моего насильника — Брайан Уорнер, также он известен миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал за мной ухаживать, когда я была подростком, и его надругательство надо мной продолжалось годами. Промыванием мозгов и манипуляциями он добился моего подчинения», — гласит запись.

«Мне надоело жить в страхе преследования, клеветы или шантажа. Этим я хочу изобличить этого опасного человека и те компании, которые ему попустительствовали, чтобы предотвратить новые жертвы. Я выражаю свою солидарность со множеством пострадавших, которые больше не будут хранить молчание», — также написала Вуд.

Позже к ней присоединились по меньшей мере ещё четыре женщины, назвавшие себя жертвами насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. Они также опубликовали записи в Instagram, однако позже одна из них удалила пост. Женщины рассказали, что страдают от посттравматического стрессового расстройства, тревожности и кошмарных снов.

По словам пользовательниц, Мэнсон запугивал их, удерживал против воли, не давал спать и подвергал их физическому и психологическому насилию. Они выразили надежду, что после их заявлений Мэнсона призовут к ответу, и артист прекратит вести себя подобным образом в отношении других женщин.

AFP

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В Twitter Вуд и других поддержала актриса Роуз Макгоуэн. Ранее она выступала на стороне обвинения в ходе судебного разбирательства против продюсера Харви Вайнштейна.

Позже Эван Рэйчел Вуд также опубликовала копию письма сенатора штата Калифорния Сьюзан Рубио, адресованное директору ФБР Кристоферу Рэю и исполняющему обязанности главы министерства юстиции США Монти Уилкинсону с просьбой расследовать предполагаемые случаи домашнего насилия с участием Мэрилина Мэнсона.

Менее чем через сутки после публикации постов руководство звукозаписывающей компании Loma Vista, которая работала над продвижением последнего студийного альбома Мэнсона We Are Chaos, заявило, что прекращает сотрудничество с музыкантом, и выступило в поддержку обвинительниц.

«В свете сегодняшних шокирующих обвинений, выдвинутых Эван Рэйчел Вуд и другими женщинами, заявившими о жестоком обращении со стороны Мэрилина Мэнсона, Loma Vista немедленно прекратит дальнейшее продвижение нынешнего альбома Мэнсона. В контексте этой тревожной ситуации мы также решили отказаться от сотрудничества с Мэрилином Мэнсоном над иными будущими проектами», — гласит заявление, опубликованное в Instagram.

Инцидент повлиял и на актёрскую карьеру Мэнсона. Он сыграл одну из ролей в сериале по роману Нила Геймана «Американские боги», однако теперь кадры с Мэнсоном вырежут.

Артист присоединился к актёрскому составу в 2019 году. Он получил роль викинга, солиста дэт-метал группы Blood Death, сподвижника бога Одина. Персонаж появляется в третьем сезоне сериала, премьера которого состоялась в январе 2021 года.

«В связи с обвинениями, выдвинутыми против Мэрилина Мэнсона, мы решили вырезать артиста из планируемой к трансляции серии — последней с его участием в текущем сезоне. Starz безоговорочно поддерживает всех жертв и переживших опыт жестокого обращения», — подчеркнул представитель телеканала Starz в беседе с изданием Deadline.

Актриса Йетиде Бадаки, которая также снималась в сериале «Американские боги», выразила поддержку Вуд и другим женщинам в Twitter.

Кроме того, Мэнсон не появится в антологии хорроров «Калейдоскоп ужасов», которая транслируется на стриминговом сервисе компании AMC под названием Shudder. Артист должен был появиться в одном из предстоящих эпизодов второго сезона, однако руководство платформы приняло решение заменить фрагмент с его участием.

В 2018 году полиция Лос-Анджелеса вела расследование неуточнённых преступлений сексуального характера, которые предположительно имели место в 2011 году. Мэрилин Мэнсон был под подозрением, однако дело не стали рассматривать из-за отсутствия доказательств и истечения срока давности.