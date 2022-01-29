Всем по «Серебряным конькам»: в Москве назвали лауреатов премии «Золотой орёл»

В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии «Золотой орёл». Триумфатором вечера стала лента Михаила Локшина «Серебряные коньки»: она забрала призы в нескольких номинациях, включая главную — «Лучший фильм». Награду за режиссуру получил Глеб Панфилов, а Филипп и Иван Янковские покинули сцену со статуэтками за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана соответственно. Об этих и других лауреатах — в материале RT.

В пятницу в первом павильоне «Мосфильма» прошла XX церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл».

Церемонию открыл помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он зачитал приветствие Владимира Путина.

Также по теме Новогодняя социально-политическая сказка: на экраны выходит фильм «Серебряные коньки» В российских кинотеатрах начинается показ приключенческой мелодрамы «Серебряные коньки». События фильма разворачиваются в зимнем...

Награду в главной номинации «Лучший фильм» одержала приключенческая мелодрама Михаила Локшина «Серебряные коньки». Игорь Гринякин, трудившийся над визуальной составляющей этой картины, получил приз за лучшую операторскую работу, а отвечавший за скрипт Роман Кантор — за лучший сценарий. Награда за работу художника-постановщика ушла к ещё одному создателю «Серебряных коньков» — Александру Загоскину. Эта же лента (а именно — Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова) забрала статуэтки в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». Всего картина была представлена в 12 номинациях.

Действие фильма разворачивается в рождественском Петербурге на рубеже XIX и XX веков. Главный герой — юноша Матвей, сын фонарщика. Он живёт с больным отцом и с трудом сводит концы с концами, а накануне зимних праздников лишается единственного заработка. Отчаявшись, юноша присоединяется к банде воришек, передвигающихся на коньках по городским каналам.

Лучшим анимационным фильмом признана картина «Конь Юлий и большие скачки».

Глеб Панфилов, в минувшем году выпустивший ленту «Иван Денисович» по известному рассказу Александра Солженицына, получил награду за лучшую режиссуру. Филипп Янковский, исполнивший главную роль в этой картине, был признан лучшим актёром.

Его сын Иван Янковский забрал статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Огонь». Ирина Горбачёва за тот же «Огонь» получила аналогичную женскую награду.

В фильме Алексея Нужного («Я худею», «Громкая связь») рассказывается о деятельности бригады спасателей, занимающихся тушением лесных пожаров. Сценарием картины вместе с Нужным занимались Николай Куликов («Легенда №17», «Экипаж») и Константин Майер («Я худею»).

Также по теме Хабенский против стихии: на экраны выходит фильм-катастрофа «Огонь» В четверг в прокат выходит российский фильм-катастрофа «Огонь» о работе спасателей, которые занимаются тушением лесных пожаров. В...

«Золотой орёл» за лучшую женскую роль достался Марии Ароновой, снявшейся в фантастической мелодраме «Пара из будущего».

Почётный «Золотой орёл» за вклад в российский кинематограф был вручён народному артисту России Сергею Шакурову.

Впервые проходило награждение в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ». В этой категории победу одержал «Вертинский» Авдотьи Смирновой.

Лучшим телевизионным сериалом стала «Седьмая симфония», а исполнитель главной роли Алексей Гуськов получил премию за лучшую мужскую роль в этой ленте.

20 лет судейства

Национальная академия кинематографических искусств и наук России учредила премию «Золотой орёл» 4 марта 2002 года. Презентация прошла на киностудии «Мосфильм» тем же летом,‎ во время 24-го Московского международного кинофестиваля. Тогда премию вне номинаций присудили режиссёрам Андрею Тарковскому и Бернардо Бертолуччи, мультипликатору Фёдору Хитруку, актёрам Татьяне Самойловой и Георгию Жжёнову, а также композитору Мишелю Леграну.

Впервые церемония награждения «Золотой орёл»‎ состоялась в январе 2003-го в первом павильоне «Мосфильма», где премию проводят и по сей день. Тогда главный приз забрала картина Александра Рогожкина «Кукушка»‎, этот же фильм одержал победу в номинации «Лучший сценарий» и «Лучшая режиссёрская работа»‎, а сыгравший в нём актёр Виктор Бычков получил «Орла»‎ за мужскую роль. Лауреатом в аналогичной женской категории стала Наталья Гундарева («Ростов-Папа»).

Также по теме Одержимость искусством: на ТВ начинается показ сериала «Седьмая симфония» В понедельник, 8 ноября, на телевидении состоится премьера драматического сериала «Седьмая симфония». В центре сюжета — дирижёр Карл...

В теории на главного «Золотого орла»‎ могут претендовать любые публично показанные ленты. Зарубежные картины для этого обязательно должны выйти в российский прокат. Сериалам и мини-сериалам для рассмотрения необходимо побывать в эфире.

Члены академии определяют лауреатов «Золотого орла»‎ в два тура. Но перед этим специально сформированный экспертный совет составляет рекомендательные списки по всем категориям. Первым этапом члены академии проводят тайное голосование — они выбирают пять фильмов, претендующих на главный приз, и по три фильма для остальных номинаций. Второй этап проводится за день до торжественной церемонии, тогда академики — также тайным голосованием — избирают лауреатов.



В 2021 году лауреатов «Золотого орла»‎ назвали 22 января. Главный приз получила картина Андрея Зайцева «Блокадный дневник», её также удостоили «Золотого орла»‎ за лучший сценарий. В главной номинации документального кино победу одержала лента «Пространство стиха: Борис Слуцкий» Виктора Ткачёва. Фильм Надежды Михалковой One Mango, Please получил приз как лучший короткий метр 2020-го. Лучшим анимационным фильмом стала работа режиссёра Дмитрия Геллера «Хозяйка Медной горы». В номинации «Лучший зарубежный фильм в российском прокате»‎ победу одержала драма Сэма Мендеса «1917».

Премии за лучшую мужскую роль в кино был удостоен Юра Борисов — за игру в байопике «Калашников». В аналогичной женской номинации «Золотого орла»‎ получила Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»). Приз за мужскую роль на телевидении забрал Максим Матвеев («Триггер»), а за женскую — Светлана Немоляева («Дипломат»).