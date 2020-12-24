Хабенский против стихии: на экраны выходит фильм-катастрофа «Огонь»

В четверг в прокат выходит российский фильм-катастрофа «Огонь» о работе спасателей, которые занимаются тушением лесных пожаров. В центре сюжета — сотрудники Авиалесоохраны в исполнении Константина Хабенского, Антона Богданова, Виктора Добронравова, Романа Курцына и Тихона Жизневского. В повседневной жизни они — обычные люди со своими проблемами и слабостями. Однако по долгу службы герои ежедневно совершают подвиги и идут на личные жертвы. Срежиссировал ленту Алексей Нужный, автор проектов «Я худею» и «Громкая связь».

В четверг, 24 декабря, на большие экраны вышел российский блокбастер «Огонь». Над лентой работала звёздная команда, приложившая руку к ряду успешных картин. Постановкой проекта занимался режиссёр Алексей Нужный, снявший такие фильмы, как «Я худею» и «Громкая связь». Он же совместно с Николаем Куликовым («Легенда №17», «Экипаж») и Константином Майером («Я худею») трудился над сценарием. В числе продюсеров — Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков и Рафаел Минасбекян. Оператор проекта — номинант на премию «Золотой орёл» за ленты «Т-34» и «Лёд» Михаил Милашин.

В центре сюжета — бригада спасателей, занимающихся тушением лесных пожаров. В первую очередь зритель знакомится с их командиром — Алексеем Павловичем Соколовым в исполнении Константина Хабенского. После трагической смерти одного из подопечных тот наотрез отказывается брать в команду молодых коллег. Однако спасатель изменяет себе, когда его группа не получает разрешения на вылет в неполном составе. Чтобы отправиться на задание, он соглашается взять новобранца — возлюбленного своей дочери, который ему совсем не нравится.

Роль дочери командира исполнила Стася Милославская, а нового пожарного — Иван Янковский. Остальных подопечных Соколова сыграли Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын и Тихон Жизневский.

В эпицентр катастрофы зрителя допускают далеко не сразу. Часть фильма посвящена «офисной» работе сотрудников Авиалесоохраны. Авторы ленты показали, как строится работа организации, что из себя представляет подготовка спасателей к экстремальным условиям и какая атмосфера царит в стенах ведомства.

Уже в этот момент вырисовываются яркие образы героев, у которых, конечно, есть свои истории, эмоции и проблемы. Перед нами — любящий отец, переживающий за свою единственную дочь; девушка, понимающая чувства родителя, но уставшая от строгих ограничений; молодой и наглый спасатель, пока до конца не понимающий, что его ждёт, и другие пожарные, у каждого из которых за пределами работы есть своя жизнь.

«Сценарий фильма показался мне очень актуальным, потому что леса горят, горели и будут гореть — и никуда от этого не деться. Но мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнём, тушением пожаров, спасением людей и так далее. Мы стремились сделать человеческую историю», — отмечал Константин Хабенский.

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Состоянию главных героев в ленте уделено немало внимания. Порой эмоции значительно усложняют жизнь пожарных.

Так, поддавшись чувствам, один втайне ото всех берёт спутниковый телефон, чтобы связаться с любимой, и таким образом оставляет команду без связи. Второй решает бросить коллег и отвезти в роддом незнакомку, третий много отвлекается на девушек, а потом и вовсе ввязывается в драку.

Добавляет проблем и отчаянная дочь Соколова, готовая остановить самолёт и броситься под пропеллер. И всё это — ради поцелуя.

После подготовки и трогательных прощаний действие переносится в леса, где и предстоит трудиться главным героям. Практически сразу спасатели сталкиваются с бушующей стихией, однако если в начале фильма с пожарами ещё можно как-то совладать, то позднее они достигают неконтролируемых масштабов.

Сцены в лесу получились крайне впечатляющими и убедительными, хотя ключевые эпизоды снимались в павильоне: там и воссоздали лес, который поджигали под контролем пиротехников (по словам съёмочной группы, ни одно дерево ради съёмок не пострадало, команда закупила уже спиленные стволы).

Актёры сами взаимодействовали с огнём и выполняли некоторые трюки, а компьютерная графика в картине, по словам Константина Хабенского, практически отсутствует. Именно поэтому происходящее на экране кажется очень реалистичным, а страх в глазах исполнителей главных ролей — настоящим.

«Отдельно хочется отметить работу команды пиротехников: то, что они делали, с какой заботой о нас они это делали. Они практически не оставили места для компьютерной графики! Это отдельное воспоминание и потрясение — как происходила работа в огне», — рассказал актёр.

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Отдельным достоинством экшен-сцен стала их драматургическая проработка. Нередко главных героев подобных картин даже в случае апокалипсиса сопровождает невероятное везение (например, в «Экипаже» Николая Лебедева горит и взрывается всё, кроме самолёта с главным героем у штурвала).

Создатели «Огня» отказались от таких традиционных для жанра «сказочных» решений. Практически всё происходящее на экране соответствует логике и законам физики: загораются колёса, рушатся мосты, рвутся тросы там, где именно такой ход событий кажется наиболее вероятным. Вертолёт здесь тоже не взлетает в случае перегрузки, и присутствие на борту протагониста и толпы детей ничего не решает. В какой-то момент даже хочется надеяться на это кинематографическое чудо, но чем дальше — тем тяжелее положение героев.

Конечно, и в этом проекте не обошлось без условностей кино, дающих больше возможностей для художественного вымысла. Например, по сюжету на взлётно-посадочную полосу в любой момент может выбежать кто угодно, и его непременно заметят пилоты. Тормозной путь у самолёта здесь ненамного больше, чем у легкового автомобиля, а пожарные могут работать с наушниками в ушах, тем самым теряя возможность внимательно следить за происходящим вокруг. Однако подобных моментов в ленте мало и на основной сюжет они не влияют.

Картина не лишена и некоторого пафоса, присущего большинству фильмов-катастроф: в ней присутствует и до последнего нарастающий драматизм, способный выбить эмоции даже из самого чёрствого зрителя, и зрелищность, которую редко встретишь в жизни. Есть здесь даже картинная проходка главных героев под эпическую музыку, снятая в духе аналогичных сцен из голливудских лент типа «Армагеддона».

Тем не менее после просмотра фильма «Огонь» складывается впечатление, что его создатели не пытались романтизировать профессию спасателей и показали их труд, жертвы и подвиги честно и без прикрас.

После выхода фильмов про авиацию у многих возникает желание стать пилотом, в крайнем случае — диспетчером или бортпроводником, а ленты про космос вдохновляют на фантазии о межпланетных путешествиях. После «Огня» не только не хочется тушить пожары, но и как-либо связывать жизнь с этой тяжёлой профессией. Однако не проникнуться уважением и восхищением к её представителям, посмотрев картину, невозможно.