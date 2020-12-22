Я вас любил: Пушкин потерял лидерство в рейтинге самых популярных у россиян деятелей культуры

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, посвящённого главным фигурам и событиям 2020 года. Лидерство в рейтинге самых популярных у россиян деятелей культуры из числа писателей потерял его постоянный фигурант Александр Сергеевич Пушкин. Он уступил место Захару Прилепину и Борису Акунину. Самыми популярным музыкантами названы Филипп Киркоров и Николай Басков. Александра Петрова с первой позиции в рейтинге актёров потеснил Константин Хабенский. Лучшими фильмами 2020-го стали «Т-34» и «Холоп», а лучшим телесериалом — «Пёс».

Во вторник, 22 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) объявил результаты традиционного опроса граждан России о том, каким им запомнился уходящий год.



Главным российским музыкантом 2020 года, по мнению участников исследования, в очередной раз стал Филипп Киркоров. Его результат практически не изменился — 6% голосов против 5% по итогам 2019 года.

Музыкант выпустил 19-й студийный альбом в двух частях — «Романы». На заглавную песню вышел провокационный клип, показавший средние результаты на YouTube — его посмотрели порядка 6,2 млн раз. Ярким проектом артиста в уходящем году стал клип «Ролекс», снятый в сотрудничестве с блогером Dava — он получил около 18 млн просмотров.

Внимание к Филиппу Киркорову также привлекла телевизионная версия его концертного шоу «Цвет настроения» и участие музыканта в телепрограмме «Маска» в качестве члена жюри, где артист исполнил скандальную песню, посвящённую Елене Малышевой.

В рейтинге также представлены Николай Басков и Денис Мацуев (у обоих по 4% голосов), ранее уже попадавшие в список лучших музыкантов года. Впервые в числе наиболее запоминающихся персон российской музыкальной индустрии оказались Егор Крид и Моргенштерн — у них по 2% голосов. В конце ноября артисты выпустили совместный клип «Весёлая песня», который за месяц набрал более 12 млн просмотров. Крид также с переменным успехом сотрудничал с другими артистами — Джиганом, Тимати, Loc-Dog и Нюшей.

Моргенштерн привлекал к себе внимание в том числе и посредством скандалов. Рэпера обвиняли в плагиате, а также вручили ему премию «Женщина года».

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Первую строчку в рейтинге лучших телепрограмм разделили «Вести» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», набравшие по 6% голосов. Немного отстаёт от них ток-шоу «60 минут» (5%). Участники опроса выделили и такие программы, как «ДНК» и «Мужское и женское» — у каждой по 3% голосов. Из культурно-развлекательных телепроектов в рейтинг попали «Вечерний Ургант» и «Поле чудес».

Лидер прошлогоднего актёрского рейтинга Александр Петров, несмотря на участие в таких ярких лентах, как «Стрельцов» и «Лёд 2», опустился на вторую строчку, уступив первое место Константину Хабенскому.

В уходящем году Хабенский появился в целом ряде проектов («Доктор Лиза», «Трое» и др.), однако самая ожидаемая картина года с его участием ещё впереди — 24 декабря на экраны кинотеатров выходит блокбастер Алексея Нужного «Огонь» про спасателей Авиалесоохраны, в котором Хабенский исполнил главную роль.

В следующем году ожидается ещё одна яркая премьера с участием актёра — картина, рассказывающая о поединке легендарных шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного. Хабенский сыграет последнего, а роль его оппонента досталась Ивану Янковскому.

На третьем месте рейтинга — Сергей Безруков. В 2020 году с ним вышел один фильм — военная драма «Подольские курсанты», где артист сыграл разведчика Ивана Старчака. Также в число актёров и актрис года вошли Михаил Ефремов, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.

© Кадр из фильма «Огонь»

Лучшим фильмом россияне назвали военную драму «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, премьера которой состоялась ещё в январе 2019-го. Этот же фильм возглавил рейтинг прошлого года. Лента разделила первенство с комедией Клима Шипенко «Холоп», которая также вышла в прокат в 2019 году, однако её основные кассовые сборы пришлись уже на 2020-й. Второе место разделили криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» и спортивная драма с Владимиром Машковым «Движение вверх».

Среди телесериалов, как и в прошлом году, лучшим был признан криминальный проект «Пёс», шестой сезон которого стартовал на НТВ в декабре. Ему достались 6% голосов. По 3% собрали «Тайны следствия» и «След», а также премьера 2020 года — историческая драма «Грозный». В числе других проектов, за которые голосовали участники опроса, — «Морские дьяволы».

Главным среди литераторов был назван Захар Прилепин, выпустивший в этом году сборник рассказов «Ополченский романс» и биографическую книгу «Есенин. Обещая встречу впереди». За него проголосовали 3% респондентов. Чуть меньше — 2% голосов — собрал Борис Акунин. А вот безусловный классик Александр Сергеевич Пушкин, годом ранее занимавший первую строчку, покинул рейтинг.