Призраки, пожарные и братья наши меньшие: о ком главные кинопремьеры недели

24 декабря на экраны выходит российский блокбастер о тяжёлой работе пожарных «Огонь» с Константином Хабенским в главной роли. Также в кинотеатрах можно будет увидеть балетную интерпретацию классической трагедии «Ромео и Джульетта» и биографическую семейную ленту «Рождество кота Боба» о знаменитом рыжем коте, повлиявшем на жизнь уличного музыканта Джеймса Боуэна. Любителям пощекотать себе нервы стоит обратить внимание на итальянский триллер «Гости на вилле» и хоррор «Вдовий маяк», основанный на книге Билли и Ричарда Чизмаров.

«Огонь»

«Огонь» — российский блокбастер Алексея Нужного («Я худею», «Громкая связь») о спасателях, работающих на лесных пожарах. Но эта лента — не традиционный фильм-катастрофа с обилием спецэффектов и нереалистичным сюжетом, а эмоциональная драма о простых людях с обыкновенными, знакомыми всем проблемами и страхами.

«Мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнём, тушением пожаров, спасением людей и так далее. Мы стремились сделать человеческую историю», — объяснил исполнитель главной роли Константин Хабенский.

Ключевых персонажей также сыграли Иван Янковский, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын и Тихон Жизневский. Интересно, что в фильме практически нет компьютерной графики, а актёры на съёмках сами работали с огнём и выполняли некоторые трюки. По словам режиссёра, команда стремилась к тому, чтобы в глазах героев «отражалось реальное, а не компьютерное пламя».

«Рождество кота Боба» (A Christmas Gift from Bob)

Семейная лента «Рождество кота Боба» — сиквел фильма 2016 года «Уличный кот по кличке Боб», в основу которого легла одноимённая книга Джеймса Боуэна. В ней рассказывается, как питомец изменил жизнь своего хозяина.

Произведение основано на реальных событиях. Во второй половине 2000-х уличный музыкант Боуэн переживал тяжёлый период: он едва сводил концы с концами и пытался справиться с наркотической зависимостью.

Однажды Джеймс нашёл на улице раненого рыжего кота. Мужчина отнёс его к ветеринару, а потом отпустил. Но кот начал везде сопровождать своего спасителя. Жизнь Боуэна постепенно наладилась. Он утверждал, что этого не случилось бы без Боба.

Роман о дружбе музыканта и кота был опубликован в 2012 году. Позднее появилось несколько продолжений. Книги серии были переведены на 40 языков и проданы общим тиражом в 8 млн экземпляров.

Роль Боуэна в ленте исполнил британский актёр Люк Тредэвэй, а кота «сыграл» сам Боб. Это его последнее появление на экране: питомец умер летом 2020 года в возрасте 14 лет.

«Ромео и Джульетта» (Romeo and Juliet: Beyond Words)

«Ромео и Джульетта» Майкла Нанна — киноверсия культовой постановки легенды мирового балета, лауреата премии «Тони» Кеннета Макмиллана. Премьера спектакля на музыку Сергея Прокофьева состоялась в Лондоне 55 лет назад. Главные партии тогда исполняли Марго Фонтейн и Рудольф Нуреев.

В киноверсии главных героев сыграли молодые артисты лондонского Королевского балета Уильям Брейсуэлл и Франческа Хейуорд. Для Брейсуэлла это первая роль на большом экране, а Хейуорд уже знакома зрителям по мюзиклу Тома Хупера «Кошки».

На экране они представили классическую шекспировскую историю о членах враждующих семей Монтекки и Капулетти — Ромео и Джульетте. Герои влюбляются друг в друга и тайно вступают в брак. В тот же день Ромео вынужденно сражается с двоюродным братом Джульетты Тибальтом и убивает его. Следующие за этим события приводят к трагедии.

«Вдовий маяк» (Widow's Point)

Писатель Томас Ливингстон работает над книгой с мистическим сюжетом. Чтобы привлечь внимание к произведению, он отправляется на выходные на старый (по слухам, населённый призраками) маяк.

На маяке мужчина находит дневник ранее жившей там девочки. Она пишет о замеченных ею паранормальных явлениях. Вскоре Ливингстон сам оказывается в центре событий мистического характера.

Завязка у ленты многообещающая, однако, по словам автора портала MovieReelist Монти Ли Стормер, фильм не испугает зрителя — хоть и будет держать его в напряжении.

«Этот фильм не взбудоражит вас настолько, что вы не сможете уснуть, зато у вас будет повод похихикать. Если вы подумывали посмотреть с детьми жутковатую историю без обилия кровавых сцен или чего-то за гранью, вероятно, «Вдовий маяк» — как раз то, что нужно. Это сугубо развлекательный фильм, для которого не нужно ничего, кроме попкорна, газировки и уютного пледа», — пишет кинокритик.

В основу сценария картины легла книга Билли и Ричарда Чизмаров «Вдовий мыс». Главную роль в фильме исполнил Крэйг Шеффер («Там, где течёт река»).

«Гости на вилле» (Villetta con ospiti)

Сюжет итальянского триллера «Гости на вилле» охватывает одни сутки из жизни состоятельной семьи. Окружающие знают её членов как добропорядочных людей, однако на деле всё обстоит иначе.

По сюжету один главных героев случайно убивает ребёнка. Родственники собираются вместе и думают, как выйти из сложившейся ситуации, чтобы при этом не пострадала их репутация.

По задумке создателей ленты, каждый центральный персонаж станет олицетворением одного из семи смертных грехов. За ночь герои раскроют свои худшие стороны.

Постановкой проекта занимался лауреат Венецианского кинофестиваля Ивано Де Маттео. Главную роль в фильме исполнил звезда итальянского кино Марко Джаллини. Российскому зрителю он известен прежде всего по ленте Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы». Также в картине задействованы Массимилиано Галло («Молодой Папа»), Микела Ческон («Лоро»), Эрика Бланк («Крупный калибр») и Кристина Флютур («За холмами»).