Из артхауса в голливудский блокбастер: Александр Кузнецов может сняться в новых «Фантастических тварях»

Российский актёр Александр Кузнецов («Лето», «Кислота», «Содержанки») может сняться в третьем фильме популярной франшизы «Фантастические твари». Пока неизвестно, какая роль достанется артисту. Съёмки ленты начались осенью в Великобритании, российская премьера запланирована на 14 июля 2022 года. В картине задействованы Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Дэн Фоглер, Эзра Миллер и другие актёры. Также в ней впервые появится Мадс Миккельсен — он заменил Джонни Деппа, вынужденного покинуть проект на фоне скандала.

Российский актёр Александр Кузнецов присоединился к касту третьего фильма серии «Фантастические твари». Об этом сообщает «КиноПоиск» со ссылкой на источники. Представители артиста эти данные пока не комментировали.

Какую роль исполнит актёр — не сообщается. Однако известно, что автор «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Джоан Роулинг внимательно относится к происхождению артистов, задействованных в фильмах по её книгам и сценариям. Британцев в её проектах играют уроженцы Великобритании, роль француженки Флёр Делакур досталась французской актрисе Клеманс Поэзи, болгарского колдуна Виктора Крама сыграл Станислав Яневский из Болгарии, сестёр Патил — британские актрисы с бенгальскими корнями Афшан Азад и Шефали Чоудхури.

Таким образом, можно предположить, что Кузнецову достанется персонаж славянского происхождения.

Александр Кузнецов дебютировал на экране в 2014 году с небольшой ролью в сериале Владимира Хотиненко «Бесы». Вскоре он появился в проектах «Лермонтов», «Синдром Петрушки» и «Красные браслеты», а также в ряде короткометражных фильмов.

Широкая известность пришла к актёру в 2018 году после релиза сразу нескольких громких фильмов. Он сыграл Скептика в драме Кирилла Серебренникова «Лето» о начале творческого пути лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Также артист исполнил главную роль в фестивальной ленте Александра Горчилина «Кислота».

В числе других заметных картин с участием Александра Кузнецова — «Лучше, чем люди», «Содержанки», «Скиф», «Гроза», «Братство», «Сердце Пармы», «Большая поэзия». За участие в последней актёр был удостоен премии «Кинотавра» в номинации «Лучшая мужская роль».

«Фантастические твари 3» — не первый зарубежный проект, в котором задействован Кузнецов. Он снялся во франко-бельгийской драме Mon légionnaire вместе с Луи Гаррелем («Мечтатели», «Офицер и шпион») и Камилль Коттен («Союзники», «Ничего себе каникулы!»).

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В ноябре стало известно о других изменениях в касте третьей части спин-оффа «Гарри Поттера»: компания Warner Bros. утвердила датского актёра Мадса Миккельсена на роль тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. В первых двух частях его играл Джонни Депп. Актёра попросили отказаться от участия в проекте после того, как он проиграл суд против издателя газеты The Sun по делу о клевете. Ранее таблоид опубликовал информацию о том, что Депп якобы избивал свою бывшую супругу Эмбер Хёрд.

В одном из интервью Миккельсен рассказал, что в его исполнении Грин-де-Вальд будет отличаться от персонажа, сыгранного Джонни Деппом. В то же время актёр пообещал, что при создании нового образа команда проекта не станет игнорировать все наработки его коллеги.

«Нужно перекинуть мостик между сыгранным Джонни и тем, что буду играть я. При этом я должен сделать эту роль своей. Но мы должны найти какие-то точки соприкосновения (с предыдущей версией персонажа. — RT) и связующие нити, чтобы не отказываться полностью от того, что так мастерски смог реализовать Джонни», — цитирует Мадса Миккельсена Entertainment Weekly.

Ранее в центре скандала оказался ещё один актёр, задействованный в лентах франшизы «Фантастические твари» — Эзра Миллер. Он играет Криденса Бэрбоуна, одного из ключевых героев саги.

В начале апреля 2020 года в сети появилось видео, на котором актёр напал на неизвестную девушку. Он схватил её за шею, а затем повалил на пол. Из опубликованного ролика не ясно, что произошло, однако известно, что для разрешения «конфликта» не потребовалось участие полиции. Обвинений против актёра также никто не выдвинул.

Тем не менее видео вызвало негативную реакцию поклонников франшизы. Многие обратились в Twitter к Warner.Bros с просьбой отстранить Миллера от участия как в «Фантастических тварях», так и в ленте «Флэш». К настоящему моменту известно, что актёр появится в обоих проектах.

В фильме «Фантастические твари 3» к своим ролям также вернутся Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Дэн Фоглер и другие артисты. Режиссёр ленты — Дэвид Йейтс. Он же работал над двумя предыдущими частями серии, а также занимался производством последних четырёх фильмов о Гарри Поттере.

Над сценарием фильма работает Джоан Роулинг. Также к подготовке скрипта приложил руку Стив Кловис. Он сотрудничал с писательницей во всех восьми фильмах о Гарри Поттере.

События третьей части развернутся в 1930-годы, а местом действия наряду с другими локациями станет Рио-де-Жанейро. В центре сюжета картины — по-прежнему маг-зоолог Ньют Саламандер, занимающийся поиском и изучением фантастических существ.

Съёмки фильма начались в Лондоне осенью 2020 года, а российская премьера ожидается 14 июля 2022-го.