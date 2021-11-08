Одержимость искусством: на ТВ начинается показ сериала «Седьмая симфония»

В понедельник, 8 ноября, на телевидении состоится премьера драматического сериала «Седьмая симфония». В центре сюжета — дирижёр Карл Элиасберг, который получает задание собрать в блокадном Ленинграде оркестр и исполнить с ним одно из известнейших произведений Дмитрия Шостаковича. На подмогу музыканту приходит сотрудник НКВД Анатолий Серёгин. В главных ролях — Алексей Гуськов и Алексей Кравченко.

В понедельник, 8 ноября, на телеканале «Россия 1» начинается показ многосерийной исторической драмы «Седьмая симфония», названной в честь одной из известнейших работ Дмитрия Шостаковича. Эта композиция впервые прозвучала 5 марта 1942 года в Куйбышеве, а 9 августа — в Ленинграде. Там симфонию исполнил оркестр, с большим трудом собранный дирижёром Карлом Элиасбергом. Выступление транслировалось по радио и громкоговорителям. Оно воодушевило жителей осаждённого города. Советский скрипач Давид Ойстрах назвал композицию «пророческим утверждением победы над фашизмом».

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Режиссёром сериала выступил Александр Котт, снявший ленту «Брестская крепость». В главной роли — Алексей Гуськов. Также в «Седьмой симфонии» снялись Алексей Кравченко, Тимофей Трибунцев, Елизавета Боярская, Лидия Вележева, Виктория Толстоганова и другие актёры.

Действие картины разворачивается вокруг Карла Элиасберга, роль которого играет Гуськов. Дирижёр получает задание исполнить в Ленинграде Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным: оркестр почти развалился, а сложная композиция требует участия 80 музыкантов. В подмогу Элиасбергу дают сотрудника НКВД Анатолия Серёгина. Не самый большой ценитель искусства, он считает работу оркестра пустым занятием, да и с дирижёром у него отношения не складываются. Однако Серёгин не может отказаться от выполнения поставленной перед ним задачи.

Уже в первые минуты повествования зритель погружается в мрачную, тяжёлую атмосферу 1940-х, только усиливающуюся с развитием сюжета. На экране разворачивается трагическая история семьи, распавшейся из-за войны, а специфическая цветокоррекция и стилистика кадров в целом отсылают к старому, советскому кино, усиливая эффект погружения.

Кадр из сериала «Седьмая симфония»

© «Россия 1»

История оркестра, который пытается собрать Карл Элиасберг, проходит через весь сюжет многосерийной ленты. На её фоне разворачиваются личные драмы музыкантов — любовь, ревность, необдуманные поступки. Ключевая тема сериала иная, однако значительная часть хронометража отдана именно под такие сюжеты, благодаря чему картина становится более живой и объёмной. Зрителям, рассчитывающим увидеть именно драму о Седьмой симфонии, стоит быть готовыми к тому, что основанное на исторических фактах повествование (по словам продюсера Сергея Мелькумова, сбор и подготовка оркестра представлены в сериале максимально достоверно) порой трансформируется в мелодраму.

Прежде всего зрителям может быть интересно негласное противостояние Карла Элиасберга и Анатолия Серёгина и внутренняя трансформация персонажей.

Ещё до событий вокруг Седьмой симфонии у них возник конфликт личного характера, естественно, спровоцировавший дополнительное напряжение при новой встрече. Герои предстают на экране совершенными противоположностями. Один — тонко настроенный человек искусства, другой — жестокий и безжалостный служащий. Но, несмотря на разницу характеров, у Элиасберга и Серёгина есть общая черта (в силу их рода деятельности проявляющаяся по-разному): оба не придают особого значения желаниям и трагедиям окружающих, делая исключение только для семьи, и отдают все свои силы работе.

Уже в первых сериях видны перемены, происходящие с героями Гуськова и Кравченко. Как под влиянием друг друга, так и в результате внешних событий мужчины постепенно пересматривают отношение ко многому, а прежде всего — к людям, и открываются с новых сторон.

Кадр из сериала «Седьмая симфония»

© «Россия 1»

Все эти перемены удалось убедительно продемонстрировать исполнителям главных ролей. Прежде всего хочется отметить Алексея Гуськова, мастерски передавшего самоотверженность своего героя, его желание даже в блокадном Ленинграде «хоть что-то сделать для искусства» и сдержанную неприязнь к напарнику. Да и в целом Гуськов очень органичен в образе дирижёра: в его отработанных движениях видны все эмоции и энергия, с которой руководитель оркестра выполняет свою работу.

Алексей Кравченко драматичен в открывающей сцене, особенно в контрасте с его дальнейшим поведением, однако со сменой градуса напряжения всё становится на свои места.

Этот актёрский дуэт на протяжении всех серий остаётся на первом плане и порой затмевает остальных, однако исполнители второстепенных ролей также естественны в своих образах. Печальные, измученные герои с измождёнными лицами и болью, считываемой по глазам, находят сочувствие зрителя, а умелый грим подчёркивает произведённый эффект.

Как отмечает режиссёр Александр Котт, «Седьмая симфония» — это сериал «не про Шостаковича и не про то, как он писал симфонию», а про «людей, которые её исполняли». С ним нельзя не согласиться: несмотря на документальную основу, прежде всего этот проект — драматическая история о человеческих судьбах, которые рушились во время войны, о надежде, поиске сил и движении вперёд вопреки всему.