Новогодняя социально-политическая сказка: на экраны выходит фильм «Серебряные коньки»

В российских кинотеатрах начинается показ приключенческой мелодрамы «Серебряные коньки». События фильма разворачиваются в зимнем Петербурге на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — история любви дочери богатого сановника и сына бедного фонарщика. Героям предстоит преодолеть классовые предрассудки и разобраться с собственным подходом к отношениям и долгу. Роли в ленте исполнили Фёдор Федотов, Соня Присс, Юрий Борисов, Алексей Гуськов, Кирилл Зайцев, Юрий Колокольников, Тимофей Трибунцев и другие актёры.

В четверг, 10 декабря, на большие экраны выходит приключенческая мелодрама «Серебряные коньки», режиссёром которой стал дебютировавший в полном метре Михаил Локшин. Главные роли в ленте исполнили начинающие петербургские актёры Соня Присс и Фёдор Федотов, для которых «Серебряные коньки» также стали первым крупным полнометражным проектом.

Остальных героев сыграли звёзды российского кино Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов и Тимофей Трибунцев. Руководила съёмками целая команда именитых продюсеров: Никита Михалков, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Пётр Ануров и другие.

Сюжет «Серебряных коньков» вдохновлён одноимённым романом американской писательницы Мэри Мэйпс Додж. Однако назвать ленту экранизацией нельзя: совпадений между двумя произведениями практически нет.

Схожи лишь семейные обстоятельства главных героев. Также в обеих историях фигурируют коньки, с помощью которых киношный Матвей и книжный Ханс достигают своих целей.

События картины разворачиваются в рождественском Петербурге на рубеже XIX и XX веков. Главный герой — юноша Матвей, сын фонарщика. Он живёт с больным отцом и с трудом сводит концы с концами. Прямо перед зимними праздниками Матвей лишается единственного заработка. Всё, что у него остаётся, — это старые серебряные коньки и умение виртуозно на них кататься.

От отчаяния юноша присоединяется к банде карманников, также передвигающихся на коньках и орудующих на превратившихся в один большой каток петербургских каналах.

© На съёмках фильма «Серебряные коньки» (2020)

Фильм вмещает несколько разных по жанру и настроению сюжетов. Начинается он как криминальная комедия про неуловимых воришек. Эта часть смотрится очень бодро и весело (притом что юмора как такового здесь нет, а позитивное настроение обеспечивает задор героев, с поразительной ловкостью обворовывающих зевак).

События криминальной истории разворачиваются преимущественно на льду. Очевидно, что кинематографистам пришлось потрудиться для постановки этих сцен: все задействованные в них актёры прошли специальную подготовку (учиться новому пришлось даже Фёдору Федотову, который профессионально занимался хоккеем), а с наиболее сложными трюками помогала целая команда каскадёров и конькобежцев. Как результат — все сцены на льду получились эффектными и завораживающими.

Герои демонстрируют прекрасное владение коньками, а практически балетная хореография и динамичный монтаж превращают происходящее на экране в увлекательное соревнование, от которого сложно оторвать взгляд.

Немаловажно, что, выполняя столь сложные трюки, актёры не забывали отыгрывать своих персонажей и раскрывать их характеры. Особенно в этом преуспел исполнивший роль главы шайки Юрий Борисов. За последние два года он дважды появлялся на экране в образе главаря преступной группировки 1990-х: в фильме «Бык» и в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Теперь артист сыграл похожего персонажа, но уже из XIX века, и в этой роли он вновь смотрится очень органично.

Постепенно праздничная криминальная история трансформируется в социально-политическую драму. С одной стороны, в ней поднимаются такие темы, как права женщин и их роль в современном обществе, с другой — заметны предпосылки к революции 1917 года. Главарь банды воришек вдруг откладывает в сторону коньки, начинает рассуждать о проблемах действующей экономической системы и фанатично продвигать свои идеи, размахивая томиком «Капитала» Карла Маркса.

© Кадр из фильма «Серебряные коньки» (2020)

На фоне всего этого разворачивается романтичная новогодняя сказка, которая сперва плавно вплетается в сюжет, дополняет его (в основном удачно) и создаёт дополнительные интриги. Ближе к концу история достигает своего апогея и фильм превращается в классическую сказочную мелодраму, отвечающую почти всем законам жанра.

По своей завязке сказочная ипостась «Серебряных коньков» напоминает «Ромео и Джульетту», а по развитию — диснеевские мультфильмы про принцесс.

Представитель низшего сословия Матвей влюбляется в дочь крупного сановника Алису. Девушка отвечает ему взаимностью, однако быть вместе они не могут: парень не соответствует её кругу, да и на подходе более выгодная партия — князь Аркадий Трубецкой в исполнении Кирилла Зайцева, настоящий сказочный принц с классической внешностью и на белом коне (он, правда, вопреки традициям жанра, не соответствует формату: и на антагониста не тянет, и однозначно положительным его не назвать). Но настоящей любви, конечно, и принц, и классовые предрассудки, и любые другие преграды нипочём.

Развязка у этой мелодрамы в духе ещё одной классической истории — «Титаника» с тонущим кораблём, капитаном, который последним покидает судно, и жертвами во имя любви.

Атмосфера фильма в целом также соответствует его романтической составляющей. На экране появляется совершенно сказочный, украшенный к праздникам Петербург XIX века, полноправный герой картины. Не менее эффектно смотрятся интерьеры. По ним можно увидеть, как жила знать XIX века: съёмки проходили в настоящих княжеских дворцах.

Дополняют картинку исторические костюмы. Правда, далеко не все показанные в фильме наряды соответствуют тому времени. Часто они представляют собой стилизацию, а не реконструкцию, однако выглядят при этом не менее красиво.

Романтическая мелодрама составляет основную часть этого многогранного фильма, но остальные истории тоже по-своему интересны как своими сюжетами, так и постановкой. Есть ощущение, что не все затронутые в проекте темы гармонично сочетаются в рамках одной картины: социальная тематика несколько ослабляет ощущение новогоднего чуда и завышает возраст зрителей (как и очень короткая постельная сцена). Впрочем, можно рассчитывать, что именно благодаря этим элементам к просмотру удастся привлечь максимально широкую аудиторию.