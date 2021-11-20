«Такие актёры крайне редки»: каким запомнят Валерия Гаркалина

20 ноября не стало народного артиста России Валерия Гаркалина. Ему было 67 лет. В начале октября актёра госпитализировали с коронавирусом, почти полтора месяца он провёл в реанимации. Соболезнования в связи со смертью Гаркалина выражают его друзья, коллеги и поклонники творчества. Прощание с артистом состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа, где он преподавал более 20 лет.

В Москве на 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. В начале октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Коммунарку. Вскоре появились сообщения об ухудшении состояния актёра. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Тогда представитель актёра Наталья Теплова отмечала, что врачи оценивают состояние актёра как «тяжёлое, но стабильное». По её словам, Гаркалин во время пандемии продолжал вести активную жизнь — посещал съёмки, гастролировал, преподавал. А потому, по мнению Тепловой, мог заразиться коронавирусом «где угодно».

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что у артиста диагностировали 85%-ное поражение правого лёгкого и 75%-ное — левого. На протяжении некоторого времени состояние актёра оставалось стабильно тяжёлым, но 23 октября РЕН ТВ сообщил, что у Гаркалина начался сепсис и его вновь ввели в искусственную кому. Теплова в разговоре с телеканалом «Звезда» опровергала эту информацию.

В начале ноября СМИ сообщили, что Валерия Гаркалина экстренно прооперировали, но и эти данные остались без подтверждения. 20 ноября артиста не стало. По данным kp.ru, причиной смерти актёра стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне COVID-19.

Друзья и коллеги артиста выражают соболезнования его близким. По словам ректора Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григория Заславского, Гаркалин был не просто выдающимся, но любимым актёром.

«И дело не только в фильме «Ширли-мырли», который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня в том числе одним из любимейших фильмов. Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов. И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым», — заявил Заславский в беседе с ТАСС.

Он также отметил театральные работы артиста и подчеркнул, что тот был прекрасным педагогом.

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«Он был выдающимся, великим театральным педагогом, потому что умел находить талант и выращивать его. Конечно, это просто невозможно представить, как сейчас мы будем выживать. Второй курс — он набирал его во время пандемии, когда были все эти ограничения. Я приходил к нему на прослушивания. Он не был свадебным генералом, он не по праздникам приходил на занятия к своему курсу. Для него это была какая-то очень важная часть жизни — педагогика. И это было тоже его призвание», — заключил Заславский.

В пресс-службе ГИТИСа, где Гаркалин более 20 лет преподавал на кафедре эстрадного искусства, подчеркнули, что он обладал искромётным чувством юмора и удивительной харизмой: «К любому делу артист подходил с невероятным оптимизмом. Этому мастер учил и своих студентов. Он был учителем и другом, который умел увидеть и раскрыть талант».

Народный артист России Юрий Чернов рассказал об опыте работы с актёром. «Удивительный артист, разноплановый... Я с Валерой снимался в «Ширли-мырли», в сериале «Сватья». Вспоминаю сейчас, как это было потрясающе... Можно долго говорить про его талант, его человеческие качества, обаяние, зрительскую любовь к нему и его любовь к зрителям», — цитируют Чернова «Известия».

В свою очередь, актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов в беседе с RT отметил, что ему не довелось поработать с Гаркалиным. «Я ошарашен этой новостью. Очень жаль. Такие актёры крайне редки, с его многообразием палитры талантов и любви к жизни. Я даже не знаю, что ещё сказать, просто нет слов», — сказал Соколов.

Народный артист России Валерий Афанасьев также выразил свои соболезнования: «К сожалению давно виделся с Валерой... Он очень чудный человек. Светлый, чудный человек. И очень талантливый. Царство ему небесное. И соболезнования семье».

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, утрата такого характерного и харизматичного актёра невосполнима для российского театра и кино.

«Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра. Он обладал особым даром... Он щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, начинающими актёрами, многие годы преподавая в ведущих театральных вузах страны. Частицы безграничного таланта и очень доброй души навсегда останутся с его учениками», — отметил Мишустин.

Прощание с Валерием Гаркалиным пройдёт во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа.

Актёр и педагог



Валерий Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. В 1978-м он окончил факультет кукольного искусства Гнесинки, затем работал в театре на колёсах «Люди и куклы» и Государственном театре кукол под руководством Сергея Образцова.

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В 1980-х Гаркалин поступил в ГИТИС на курс Вячеслава Шалевича. Служил в Московском академическом театре сатиры. Также он выступал в театре-студии «Человек» и Московском драмтеатре им. Пушкина. В числе постановок, в которых участвовал артист, — «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Трёхгрошовая опера» и другие.

Широкую известность Гаркалину принесло кино. Актёр дебютировал на экране в драме Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского «Катала» в 1989 году. Затем Валерий Гаркалин сыграл в таких лентах, как «Белые одежды» (1992), «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000). Среди его наиболее ярких образов — братья-близнецы в комедии-фарсе Владимира Меньшова «Ширли-мырли» (1995).

Валерий Гаркалин преподавал в ГИТИСе, руководил мастерской Факультета эстрады. Он также входил в Союз театральных деятелей России. В 2000 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2008 году — народного артиста.

О его жизни и работе режиссёр Георгий Ананов в 2019 году снял документальный фильм «Валерий Гаркалин. Грешен, каюсь…».