«Великий, замечательный, прекрасный актёр»: Армен Джигарханян в воспоминаниях коллег, друзей и поклонников

В ночь на 14 ноября скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. Актёр запомнился зрителям по лентам «Здравствуй, это я!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», а также по спектаклям «Беседы с Сократом», «Разгром», «Трамвай «Желание» и многим другим работам. Коллеги и поклонники вспоминают Джигарханяна как актёра с многогранным талантом, которому удавались и драматические, и комические роли. Деятели искусства отмечают выдающийся вклад артиста в развитие театра и кино России и Армении.

В ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет ушёл из жизни актёр театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян. По данным ТАСС, причиной смерти стала остановка сердца из-за болезни почек и отёка на фоне других хронических заболеваний.

Агентство также сообщило, что похороны запланированы на 17 ноября. Вероятно, прощание пройдёт в Московском драматическом театре.

Соболезнования в связи со смертью Джигарханяна выразил президент России Владимир Путин.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актёра, светлого, удивительно одарённого и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас», — цитирует телеграмму Путина пресс-служба Кремля.

Воспоминаниями о работе с Джигарханяном поделился народный артист России Валерий Гаркалин.

«Великий, замечательный, прекрасный актёр, друг и партнёр. Один из лучших партнёров вообще в моей жизни. Я очень сожалею», — сказал Гаркалин в беседе с RT.

Министр культуры РФ Ольга Любимова особо отметила универсальный артистический талант, которым обладал Армен Джигарханян.

«За долгие годы своей профессиональной карьеры он подарил зрителю немало гениальных ролей и образы замечательных героев, которые невозможно забыть. Армена Джигарханяна выделяли универсальность и трудолюбие: с успехом ему давались как драматические, так и комедийные роли... Его появление на экране и сцене всегда вызывало восторг и неподдельную радость. Ироничный, отзывчивый, добрый и вместе с тем сильный как личность, настоящий профессионал — таким запомнят его окружающие», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко также выразила сожаление по поводу утраты, отметив, что артист запомнится зрителям оптимистичным и ярким.

«Джигарханян для нашего театра и кинематографа — это целая эпоха, это была такая замечательная личность, которая давала специальную окраску всему, что он играл. Музыкальный, яркий, оптимистичный — я думаю, что таким он запомнится нашим зрителям и всем нам на долгие годы», — сказала она в беседе с ТАСС.

Актёр и режиссёр Александр Калягин в комментарии для телеканала «Звезда» отметил значимость Армена Джигарханяна для культуры Армении и России.

«Все восхищаются им и как человеком (мудрецом, человеком много знавшим, опытным, мудрым), и как актёром. Тяжелейшая утрата для всех нас. Он один из символов и армянского народа, и русского искусства. Блестящий актёр», — заявил Калягин.

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал запись с соболезнованиями на странице в социальной сети «ВКонтакте»: «Ушёл из жизни замечательный мастер, эпоха в истории отечественного театра и кино — Армен Борисович Джигарханян. Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре режиссёр Владимир Бортко в беседе с RT особо отметил талант артиста к перевоплощению.

«Очень печально. Умер не столько Джигарханян как человек, сколько очень много людей, которых он играл и которые стали такими же живыми, как и он. Я скорблю, что больше мы не увидим его на экране, не увидим, как он будет кого-то ярко воплощать в этой жизни», — подчеркнул Бортко.

«Ушёл Армен Джигарханян... Мне повезло, я имел честь и счастье сниматься вместе с этим удивительным, неповторимым актёром. Армен Борисович в шутку на площадке называл меня «мой учитель»! Теперь только воспоминания и грандиозные роли в кино и театре. Светлая память», — написал в Instagram актёр Александр Олешко.

Актриса Светлана Немоляева, более 20 лет работавшая с Джигарханяном в Театре Маяковского, рассказала, какое важное место он занимал в жизни коллектива.

«Каждый раз у него можно было научиться чем-то новому — Джигарханян был для нас «ходячей школой». Его уход — это большая трагедия для театрального и киноискусства, для его партнёров по сцене. Все актёры театра Маяковского любили его и ценили», — подчеркнула она в комментарии для телеканала «Звезда».

Воспоминаниями о великом артисте поделился в своём Instagram и режиссёр Сарик Андреасян.

«Слишком много потерь! Прощай, мой герой! Армен Джигарханян! Я общался с тобой один раз в жизни, в 2006 году. Мы пришли в театр, и нас провели в кабинет к Джигарханяну. На столе лежал журнал с изображением Роберта Де Ниро. Когда Армен Борисович вошёл, он сразу же сказал, что это настоящий актёр, потому что у него всегда играют глаза, а глаза — это самое важное. Затем он спросил, знаю ли я армянский язык, и я ответил «ба вонц» («конечно»). И он меня обнял. Светлая память!» — рассказал постановщик.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Окончив обучение в средней школе, он отправился в Москву и пытался поступить в ГИТИС, однако не прошёл конкурс. На родине устроился помощником оператора на киностудию «Арменфильм».

В 1954 году Джигарханян начал учиться в Ереванском художественно-театральном институте. На втором курсе он впервые вышел на сцену Ереванского государственного русского драматического театра имени Станиславского. Здесь он проработал более десяти лет и сыграл свыше 30 ролей.

В 1960 году артист дебютировал в кино в ленте Григория Саркисова «Обвал». Прославился же Джигарханян благодаря главной роли в фильме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!», который вышел на экраны в 1966-м.

Армен Джигарханян в роли Артема в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я"

РИА Новости

В 1967 году Армен Джигарханян присоединился к труппе Московского театра имени Ленинского комсомола (сейчас — Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»). Одной из его ярких ролей стал Мольер в спектакле по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош».

С 1969 по 1996 год актёр служил в Московском академическом театре имени Маяковского. К наиболее значимым работам этого периода его жизни относятся роли в постановках «Беседы с Сократом», «Трамвай «Желание», «Разгром» и «Бег». Позже артист выступал на сценах «Ленкома» и Театра-студии Олега Табакова.

Всё это время Джигарханян активно снимался. Его обширная фильмография насчитывает более 250 работ, включая полнометражные картины, сериалы и телеспектакли.

В числе наиболее популярных лент с его участием — «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», а также многосерийные проекты «Место встречи изменить нельзя», «Рафферти» и два фильма о «Неуловимых мстителях». Армен Джигарханян нередко озвучивал персонажей мультфильмов, занимался дубляжом и принимал участие в радиоспектаклях.

В 1996 году артист основал собственный «Театр «Д», который позже стал Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна. Труппу составили прежде всего выпускники ВГИКа — в этом вузе Джигарханян преподавал в первой половине 1990-х.

В последние годы Армен Джигарханян испытывал проблемы со здоровьем, его неоднократно госпитализировали.