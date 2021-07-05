«С ним уходит великая советская эпоха в кино»: каким запомнят Владимира Меньшова

5 июля в результате коронавирусной инфекции скончался советский и российский режиссёр и актёр Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Соболезнования в связи со смертью артиста выражают политики, его друзья и коллеги. Они вспоминают Меньшова как талантливого постановщика, мастера своего дела, которому удалось выразить характер своих соотечественников и рассказать запоминающиеся истории о любви и дружбе. Кинематографисты отмечают: смерть Владимира Меньшова — большая потеря как для киноискусства, так и для всей российской культуры.

В понедельник, 5 июля, на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссёр и актёр Владимир Меньшов. Причиной его смерти стали последствия коронавирусной инфекции. По данным СМИ, ранее у Меньшова диагностировали двустороннюю пневмонию и третью стадию дыхательной недостаточности.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, церемония прощания пройдёт 8 июля в Доме кино.

Соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова выразил Владимир Путин.

Сергей Собянин отметил вклад артиста в киноискусство и подчеркнул, что его смерть стала большой потерей для российской культуры.

«Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали действительно народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер! Соболезную родным, близким и поклонникам», — написал Собянин на своей странице в Instagram.

По словам первого заместителя главы комитета Государственной думы по культуре Елены Драпеко, все фильмы Меньшова стали народными, поскольку они «не о творце, не о нём самом и его переживаниях, а о людях, которые жили вокруг него, страдали, любили, чего-то хотели».

«И как актёр он очень хорошо себя проявил. Он сыграл в замечательных фильмах... Я считаю, что мы потеряли очень яркого, замечательного художника. Ну и конечно, мы потеряли гражданина, великого гражданина своей страны. Потому что он всегда имел собственную позицию, у него был хороший аналитический ум», — рассказала Драпеко RT.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала Владимира Меньшова «настоящим мастером своего дела, выдающимся актёром и режиссёром, человеком высоких моральных качеств с активной гражданской позицией», а зампред Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул в беседе с РИА Новости, что смерть артиста — большая потеря не только для кинематографа, но и для всей страны, выросшей на его фильмах.

Известие о смерти Владимира Меньшова также прокомментировал коллектив «Мосфильма», в стенах которого неоднократно работал артист.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте киноконцерна.

Режиссёр и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров отметил, что со смертью Меньшова уходит целая эпоха советского кино.

«Хочу выразить соболезнования всему российскому народу, всему русскоговорящему миру, потому что Меньшов — фигура абсолютно эпохальная. Его картины «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» — и те картины, в которых он снимался как актёр, сформировали мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это огромная потеря. Вместе с ним уходит великая советская эпоха в кино», — цитирует Шахназарова радиостанция «Говорит Москва».

Актёр и режиссёр Александр Михайлов в разговоре с RT назвал Владимира Меньшова талантливым и сильным режиссёром, а также рассказал о своих отношениях с ним.

«В жизни очень талантливый, истинно русский режиссёр. Очень талантливый. Со своей позицией, своим видением. Человек, который чувствовал пульс времени, пульс России, и боль её он чувствовал, как свою собственную. Ушёл, конечно, очень сильный, очень мощный режиссёр. Я не скажу, что мы так уж дружили, каждый день перезванивались. Нет, мы дружили по корням, по основам, основополагающим принципам. Иногда и спорили, но это всегда было интересно... Я хочу выразить соболезнования Вере Алентовой и Юлечке, дочке. Действительно, я счастлив, что знал его почти 50 лет и работали в таком фильме, как «Любовь и голуби»... Потрясающий, большой русский режиссёр. Я в шоке», — признался Михайлов.

Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский также отметил талант Владимира Меньшова и рассказал, каким артист был в жизни.

«Не каждый режиссёр может похвастаться тем, что снял культовую ленту, причём фильм, который становится не только таким выражением мыслей, чаяний, надежд поколения, а начинает жить уже своей и долгой жизнью, приобретая в каждом поколении зрителей новых и новых поклонников. Меньшов мог похвастаться (хотя был очень скромным и, я даже бы сказал, стеснительным человеком, несмотря на его профессию) тем, что как минимум три его картины стали именно такими», — подчеркнул Заславский.

Воспоминаниями о работе с Владимиром Меньшовым поделился и актёр Валерий Гаркалин.

«Я сейчас еду по Москве, солнечной, такой жизнелюбивой, и понимаю, что моего друга, учителя больше нет в живых... В это трудно поверить. Трудно переоценить его роль. Я был счастлив с ним работать, трудиться, и мне нравилось это делать. Наша совместная работа принесла нам большой успех, вообще все его картины обладали этим качеством», — сказал Гаркалин в беседе с RT.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, где прошли первые годы его жизни. Некоторое время его семья также жила в Архангельске и Астрахани. Будущий режиссёр ещё в первом классе стал интересоваться литературой, а спустя несколько лет увлёкся искусствоведением и кинематографом.

После школы Владимир Меньшов попытался поступить в ГИТИС, однако не сдал экзамены и вернулся в Астрахань, где вскоре устроился в Драматический театр. Позднее Меньшов стал студентом Школы-студии МХАТ. Также артист окончил аспирантуру во ВГИКе при кафедре режиссуры. Его мастером был Михаил Ромм.

В 1970 году состоялся актёрский дебют Владимира Меньшова — он исполнил главную роль в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин». Вскоре артист появился в картинах «Человек на своём месте», «Солёный пёс», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» и других.

Владимир Меньшов привлёк внимание многих постановщиков, однако актёрская карьера его интересовала в меньшей степени — Меньшов горел режиссурой. Его первой полнометражной работой стала мелодрама «Розыгрыш» 1976 года по сценарию Семёна Лунгина, полюбившаяся многим зрителям.

Ещё более громкий успех ждал следующий проект Владимира Меньшова — фильм «Москва слезам не верит». Картина пользовалась невероятной популярностью: только за первый год её увидели 90 млн человек. Лента была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

В 1984 году Владимир Меньшов выпустил ещё одну картину, ставшую классикой советского кино, — «Любовь и голуби». Также режиссёрская фильмография Меньшова включает ленты «Ширли-мырли» и «Зависть богов».

В то же время Владимир Меньшов продолжал сниматься в кино. Он исполнил более 100 ролей в таких популярных лентах, как «Легенда №17», «Ёлки 2», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Каникулы строгого режима», «О чём ещё говорят мужчины» и многих других. Также актёр участвовал в постановках Театра имени Пушкина «Пизанская башня» и «Любовь. Письма».

Творческая деятельность Владимира Меньшова отмечена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственными премиями РСФСР и СССР и другими наградами. В 1989 году кинематографист был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Помимо работы в кино, Владимир Меньшов преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссёров, а также несколько лет возглавлял режиссёрскую мастерскую совместно с Владимиром Тумаевым и Натальей Рязанцевой.

Ещё будучи студентом, Владимир Меньшов познакомился с будущей женой — актрисой Верой Алентовой, вместе с которой неоднократно работал на площадке. Дочь артистов Юлия Меньшова также связала жизнь с кино и телевидением.