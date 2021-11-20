Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября

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Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИСа. Об этом сообщил ректор вуза Григорий Заславский.
Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября
  • РИА Новости

«Прощание пройдёт во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа», — приводит ТАСС его заявление.

Отмечается, что место похорон народного артиста ещё неизвестно.

Ранее сообщалось, что Гаркалин умер на 68-м году жизни.

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