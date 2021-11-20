Умер актёр Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского.

РИА Новости

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал ректор. 7 октября стало известно, что заболевшего коронавирусом Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ. 1 ноября сообщалось, что народный артист по-прежнему находится в реанимации.