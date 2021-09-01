«Параллельные матери» и «Фокус на Россию»: начинает работу 78-й Венецианский кинофестиваль

1 сентября в Италии стартует Венецианский кинофестиваль, который откроется премьерой фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери». В разных секциях смотра заявлены ленты российских режиссёров, включая работы «Капитан Волконогов бежал», «Обходные пути» и «Мама, я дома». Отечественному кинопроизводству также будет посвящена серия мероприятий «Фокус на Россию», которая пройдёт на индустриальной площадке Venice Production Bridge. Важность участия отечественных картин в фестивале объяснила в беседе с RT глава «Роскино» Евгения Маркова.

В среду, 1 сентября, открывается 78-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 11 сентября. В 2020 году смотр стал одним из немногих крупных мероприятий, которые не были отменены или полностью переведены в виртуальный формат из-за пандемии коронавируса.

Фестиваль постепенно возвращается к привычным масштабам: для основного конкурса, как и в 2019-м, вновь отобрана 21 картина (против 18 на прошлогоднем смотре).

Фильмом открытия стали «Параллельные матери» Педро Альмодовара. В киноленте рассказывается о двух одиноких женщинах, которые встречаются в больнице накануне своих родов. Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Милена Смит.

11 сентября смотр завершит показ картины Роберто Андо «Спрятанный ребёнок», снятой в копродукции Италии и Франции. Действие разворачивается в квартире профессора неапольской консерватории, в которой, не спросив разрешения хозяина и не объяснив причин, спрятался мальчик Чиро (как выясняется позже — сын бандита). Режиссёр в своей работе исследует, каково это — любить и быть любимым.

В числе других заметных премьер фестиваля — «Дюна» Дени Вильнёва, «Последняя дуэль» Ридли Скотта и «Спенсер» Пабло Ларраина.

Кадр из фильма «Мама, я дома»

© kino-teatr.ru

Российские режиссёры привезут в Венецию три художественные картины. Это «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (в основном конкурсе), «Мама, я дома» Владимира Битокова (в новой секции «Горизонты Экстра») и «Обходные пути» Екатерины Селенкиной (параллельная программа для дебютантов «Неделя критики»). Центральные роли в первых двух фильмах исполняет Юра Борисов.

Глава «Роскино» Евгения Маркова в беседе с RT поделилась своим видением перспектив этих картин на фестивале, а также рассказала, что участие в смотре значит для лент и их создателей.

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«Всегда сложно давать прогнозы, но могу сказать, что и «Капитан Волконогов бежал», и «Мама, я дома» — очень сильные, яркие работы, которые, надеюсь, по достоинству оценит жюри фестиваля... Если говорить о том, какое влияние фестивальное участие оказывает на судьбу конкретного проекта, то, несомненно, это помогает фильму успешно продаваться на любые типы зарубежных рынков, причём как для кинотеатрального проката, так и для онлайн-платформ и телеканалов. Обратная связь от наших зарубежных партнёров — байеров, покупающих российский контент, — свидетельствует о том, что хорошая фестивальная история является одним из ключевых факторов, который влияет на решение о покупке того или иного фильма для дистрибуции за рубежом», — отметила Маркова.

Также на смотре в Венеции покажут документальную ленту российского производства. Фильм Насти Коркия «ГЭС-2» заявлен в секции специальных показов. На рынке Venice Gap-Financing Market, который пройдёт с 3 по 5 сентября и будет посвящён совместному производству, зрители смогут увидеть интерактивный VR-проект российских постановщиков Георгия Молодцова и Дениса Семёнова под названием Knight of The Wailing Stars («Рыцарь плачущих звёзд»).

«Фестивальные работы привлекают внимание к российскому кино в целом. Наши проекты на Венецианском фестивале представлены в разных программах... Это очень хорошо влияет как на репутацию российского контента в глазах зарубежных коллег (байеров, продюсеров), так и на восприятие конечным зрителем. Конечно, любое попадание проекта на фестиваль помогает делать и всю команду фильма, включая режиссёров, актёров, продюсеров, более узнаваемой на мировом рынке», — подчеркнула Евгения Маркова.

Кроме того, в производстве ленты итальянского режиссёра Юри Анкарани «Атлантида» принимал участие российский продюсер Рафаел Минасбекян. «В фильме замечательным образом сочетаются современные актуальные смыслы и чистое изобразительное искусство. Видео-полотно, созданное Анкарани-художником, завораживает и погружает в невероятный мир «Атлантиды», который находится на грани реальности», — рассказывает кинематографист. Минасбекян надеется, что лента о венецианских подростках, которые увлекаются гонками на моторных лодках, найдёт отклик и у российского зрителя.

Также российское кино станет ключевой темой мероприятий индустриальной площадки Venice Production Bridge. Компания «Роскино» при поддержке Фонда кино и Министерства культуры России совместно с Национальной ассоциацией в области кинопромышленности и смежных индустрий ANICA реализуют инициативу «Фокус на Россию». В её рамках состоятся панельные дискуссии и встречи с участием российских и итальянских кинематографистов и других представителей индустрии.

«Системный диалог между итальянской и российской отраслями не налажен, и поскольку Россия за рубежом начинает громе звучать и восприниматься как серьёзный игрок, нам важно как рассказывать о наших возможностях внутри страны — производственных мощностях кинокомпаний, съёмочных локациях, инструментах господдержки, наших талантах, — так и знакомить представителей индустрии друг с другом, потому что любые совместные проекты возникают после личного взаимодействия. При этом личное знакомство очень важно и на уровне продюсеров, и на уровне госорганизаций», — отметила глава «Роскино». Она выразила надежду, что в рамках мероприятий удастся «определить конкретные шаги по развитию партнёрства».

Роберто Бениньи

AFP

© John Macdougal

В рамках фестиваля запланировано вручение двух почётных наград. «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф будет удостоен итальянский режиссёр, сценарист и актёр, двукратный лауреат премии «Оскар» Роберто Бениньи. Он получит статуэтку 1 сентября. Директор фестиваля Альберто Барбера назвал Бениньи образцовым артистом и особо отметил его комический талант, проявленный в сотрудничестве с культовыми режиссёрами.

8 сентября приз вручат американской актрисе, продюсеру и постановщице, обладательнице двух «Золотых глобусов» Джейми Ли Кёртис. Артистка призналась, что не рассчитывала пробыть в профессии достаточно долго для подобного признания. Барбера напомнил, что в фильмографии Джейми Ли Кёртис можно найти картины практически всех жанров. По его мнению, актриса сочетает в себе лучшие качества не только американских, но мировых артистов.