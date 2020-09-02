С ограничениями и без громких премьер: в Италии открылся 77-й Венецианский кинофестиваль

В среду, 2 сентября, открылся 77-й Венецианский международный кинофестиваль. Это первое крупное мероприятие в мире кино, которое пройдёт офлайн после начала пандемии коронавируса. Откроет смотр драма итальянского режиссёра Даниэле Лукетти «Фамильный узел» c Альбой Рорвахер и Сильвио Орландо. Россия на фестивале представлена исторической драмой Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и короткометражным мультфильмом Андрея Хржановского «Долгое путешествие».

В среду, 2 сентября, на итальянском острове Лидо начал свою работу 77-й Венецианский международный кинофестиваль.

Ведущей торжественной церемонии открытия стала итальянская актриса Анна Фольетта, известная широкой публике по ролям в фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Американец».

В числе гостей церемонии — семь художественных руководителей крупнейших европейских кинофестивалей. Они приняли решение объединиться в этот день в знак солидарности с мировой киноиндустрией, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Смотр станет первым крупным мероприятием в мире кино, которое пройдёт офлайн после снятия вызванных пандемией ограничений. В этом году из-за эпидемиологической ситуации организаторы фестиваля были вынуждены ввести ряд изменений в порядок проведения смотра. Так, во избежание большого скопления людей билеты на показы можно приобрести исключительно онлайн.

Также сократилась конкурсная программа (в прошлом году она включала 21 фильм) и была отменена секция Sconfini («Без границ»), что позволяет провести больше сеансов в рамках других программ и обеспечить соблюдение социальной дистанции на всех площадках.

Кроме того, с этого года секция VR полностью переходит в онлайн. В неё вошли 44 проекта из 24 стран. Все желающие с 2 по 12 сентября смогут увидеть 36 картин при условии регистрации на сайте кинофестиваля. Остальные восемь доступны только гостям смотра.

© Tiziana FABI / AFP

Впервые за 11 лет фестиваль откроет лента итальянского производства — драма Даниэле Лукетти «Фамильный узел» c Альбой Рорвахер и Сильвио Орландо. Фильм отобран во внеконкурсную программу художественного кино.

В основном конкурсе фестиваля представлены 18 картин. В их числе — историческая драма российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». В прошлом режиссёр уже не раз становился участником Венецианского кинофестиваля. Три его ленты («Дом дураков», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай») были удостоены наград смотра.

Помимо Кончаловского, на главный приз фестиваля — «Золотого льва» — претендуют работы Хилала Байдарова, Эммы Данте, Николь Гарсии, Киёси Куросавы, Корнеля Мундруцо, Сузанны Никкьярелли, Клаудио Ноче, Джанфранко Рози, Хлои Чжао и других режиссёров.

Оценивать фильмы основного конкурса будет международное жюри во главе с австралийской актрисой Кейт Бланшетт. Также в состав судейской коллегии вошли американский актёр Мэтт Диллон, австрийский режиссёр Вероника Франц, британская постановщица Джоанна Хогг, итальянский писатель Никола Ладжойа, немецкий режиссёр Кристиан Петцольд и французская актриса Людивин Санье.

Во внеконкурсную программу художественного кино в этом году отобраны десять картин. Одна из наиболее заметных — биографическая драма «Герцог» режиссёра Роджера Мишелла с Хелен Миррен, Джимом Бродбентом и Финном Уайтхедом. Также в секции представлены ленты Энн Хуэй, Реджины Кинг, Кайла Ранкина и других кинематографистов.

Одна из наиболее интригующих премьер фестиваля — новая короткометражная лента испанца Педро Альмодовара The Human Voice с Тильдой Суинтон в главной роли.

Фильм был снят и смонтирован в рекордно короткие сроки — уже после снятия ограничений.

© Alberto PIZZOLI / AFP

В рамках секции пройдёт показ российского короткометражного анимационного фильма Андрея Хржановского «Долгое путешествие». Персонажи ленты созданы на основе портретов, эскизов и набросков Федерико Феллини.

Также гостей фестиваля ждёт традиционная секция «Горизонты», в которую вошли 19 полнометражных игровых картин и 14 короткометражных.

Ранее стали известны первые лауреаты Венецианского кинофестиваля. Почётных «Золотых львов» за вклад в мировой кинематограф вручат гонконгскому режиссёру и сценаристу Энн Хуэй и британской актрисе Тильде Суинтон.

Также специальную награду фестиваля получит американский режиссёр и сценарист Абель Феррара, снявший ленты «Плохой лейтенант», «Похитители тел» и «Пазолини». Ему вручат приз Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker, присуждаемый за инновационные идеи в кино. В прошлые годы награды были удостоены Такеши Китано, Аньес Варда, Спайк Ли, Аль Пачино и другие.

Венецианский фестиваль — старейший смотр из ныне существующих. Впервые он прошёл в рамках Венецианской биеннале 1932 года, позже стал ежегодным. Тем не менее в его истории было несколько перерывов. В некоторых случаях на фестивале отсутствовала соревновательная составляющая.

В 2019 году главную награду фестиваля, «Золотого льва», получила лента Тодда Филлипса «Джокер». Также лента была удостоена премии Soundtrack Stars.

Российские кинематографисты не раз становились лауреатами Венецианского фестиваля. «Золотыми львами» были отмечены картины Александра Сокурова, Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Звягинцева.

Призы за режиссуру вручали Андрею Кончаловскому, Алексею Герману — младшему, Николаю Экку и Александру Птушко. Также наград были удостоены некоторые советские и российские актёры.