От «Дорогих товарищей» до «Жёлтой кошки»: объявлена программа Венецианского кинофестиваля

Организаторы Венецианского кинофестиваля опубликовали программу смотра. В основном конкурсе заявлена лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». В разных секциях фестиваля будут показаны картины таких режиссёров, как Энн Хуэй, Абель Феррара, Киёси Куросава и Алекс Гибни. Фильмы российских постановщиков представлены и в независимой программе «Дни Венеции»: это «Китобой» Филиппа Юрьева и «Конференция» Ивана Твердовского.

Со 2 по 12 сентября на итальянском острове Лидо пройдёт 77-й Венецианский Международный кинофестиваль. Он станет первым крупным событием в мире кино, которое пройдёт не в виртуальном пространстве после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Сроки его проведения не переносились. Изменения коснулись в основном программы: по словам организаторов, конкурсная часть несколько сократилась, также отменили секцию Sconfini («Без границ»). Такая мера позволит организовать больше сеансов в рамках других программ и одновременно обеспечить соблюдение социальной дистанции на площадках.

Президентом жюри в этом году станет австралийская актриса, обладательница «Оскаров» и BAFTA Кейт Бланшетт. Фильмы основной программы также будут оценивать австрийский режиссёр Вероника Франц, британская постановщица и сценаристка Джоранна Хогг, итальянский писатель Никола Ладжойа, режиссёр и сценарист из Германии Кристиан Петцольд, актриса Людивин Санье (Франция) и постановщик Кристи Пую (Румыния).

Жюри программы «Горизонты» возглавит режиссёр, сценаристка и актриса Клер Дени. Премию Луиджи де Лаурентиса вручит коллектив под руководством постановщика Клаудио Джованнези. Одним из судей программы Venice Virtual Reality стал гейм-дизайнер Хидео Кодзима, а руководит секцией Селин Трикар.

Основной конкурс

В основном конкурсе Венецианского кинофестиваля представлены 18 картин: «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Между смертью» Хилала Байдарова, «Сестры Малакузо» Эммы Данте, «Мир грядущий» Моны Фастволд, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Любовники» Николь Гарсии, «Ночь в Хайфе» Амоса Гитая, «А завтра весь мир» Юлии фон Хайнц, «Жена шпиона» Киёси Куросавы, «Солнечные дети» Маджида Маджиди, «Фрагменты женщины» Корнела Мундруцо, «Мисс Маркс» Сузанны Никкьярелли, «Наш отец» Клаудио Ноче, «Ночь» Джанфранко Рози, «Снега больше не будет» Малгожаты Шумовска и Михала Энглерта, «Ученик» Чайтанья Тамхане, «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич и «Земля кочевников» Хлои Чжао.

Участником фестиваля в этом году стал российский режиссёр Андрей Кончаловский с исторической драмой «Дорогие товарищи».

В ленте рассказывается о забастовке рабочих электровозостроительного завода, которая произошла в июне 1962 года в Новочеркасске и вошла в историю как «Новочеркасский расстрел». Во время разгона протестующих погибли 26 человек; 87 получили ранения. Вся информация об этих событиях долгое время была засекречена.

Главную роль в картине исполнила жена Кончаловского — актриса Юлия Высоцкая. Также в фильме снялись Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев.

Съёмки фильма проходили в Новочеркасске, а также в Москве. В работе над проектом приняли участие внуки очевидцев трагических событий.

«Дорогие товарищи» — шестой фильм Андрея Кончаловского, отобранный в программу Венецианского кинофестиваля. В прошлые годы он представлял на смотре ленты «Первый учитель», «Возлюбленные Марии», «Дом дураков», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Последние три были удостоены наград фестиваля.

Режиссёр Андрей Кончаловский

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Ещё одну историческую драму — «Жена шпиона» — представит японский режиссёр Киёси Куросава. События в фильме разворачиваются в 1940 году. Главный герой Юсаку управляет торговой компанией. Во время командировки он узнаёт об ужасной государственной тайне. Герой решает рассказать о своём открытии всему миру, в результате чего его обвиняют в государственной измене. Ему верит только жена, готовая быть с Юсаку до конца.

Главную роль исполнил известный в Японии актёр и певец Иссей Такахаси. Его супругу сыграла Ю Аои, ранее уже работавшая с Куросавой. Она сыграла эпизодические роли в его мини-сериале «Искупление» и полнометражной ленте «Путешествие к берегу».

Также на фестивале состоится премьера третьего полнометражного фильма Хлои Чжао Nomadland («Земля кочевников». — RT) с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Она сыграла женщину, которая пострадала во время экономической катастрофы. После неё героиня отправляется на своём фургоне в путешествие по западной Америке и, живя как современный кочевник, исследует жизнь с новой стороны.

Директор фестиваля Альберто Барбера назвал ленту Чжао трогательным путешествием в мир, «который существует под радаром господствующего общественного сознания». По его словам, фильм особенно важен сегодня, во время уединения, вызванного пандемией: он доказывает, что взаимная поддержка и сильное чувство общности могут спасти от одиночества, неудач и отчаяния.

Венгерский режиссёр Корнел Мундруцо привезёт в Венецию эмоциональную драму «Фрагменты женщины», рассказывающую о сложных отношениях семейной пары. Герои фильма пошли на смелый шаг и решились на домашние роды, в результате которых ребёнок не выжил.

На экране в непривычном драматическом образе предстанет актёр Шайа Лабаф, известный преимущественно по блокбастерам. Его супругу сыграла Ванесса Кирби.

Норвежский режиссёр Мона Фастволд представит на фестивале драму «Мир грядущий», основанную на одноимённом рассказе Джима Шепарда. Среди задействованных в фильме актёров — Кэтрин Уотерстоун, Ванесса Кирби, Кейси Аффлек и Кристофер Эбботт.

События картины разворачиваются в середине XIX века на границе зоны освоения Дикого Запада. В центре сюжета — соседи, которые поддерживают тёплые отношения, несмотря на вынужденную изоляцию друг от друга.

По словам режиссёра, «Мир грядущий» — это богатый и захватывающий портрет четырёх американцев во втором поколении, сражающихся с окружающими проблемами и, в конечном итоге, друг с другом.

«Горизонты»

Фильмом открытия программы «Горизонты» станет лента Кристоса Никоу Mila («Яблоки»), снятая в копродукции Греции, Польши и Словении.

Заметной картиной секции может стать лента Джиа Копполы «Мейнстрим» о мире шоу-бизнеса, где снялись Майя Хоук, Эндрю Гарфилд, Крис Мессина и Нат Вулф.

Также в конкурсе «Горизонтов»— фильм «Жёлтая кошка» казахстанского режиссёра Адильхана Ержанова. По сюжету юноша Кермек вернулся из тюрьмы домой, где свои порядки установила банда. Вместе со своей девушкой он пытается любой ценой вырваться из криминального мира.

Всего программа «Горизонты» в этом году насчитывает 19 полнометражных картин и 14 короткометражных, включая две вне конкурса.

Вне конкурса

Во внеконкурсную программу художественного кино, которая состоит из восьми лент входит фильм открытия Lacci («Узы»), снятый итальянским режиссёром Даниэле Лукетти. Эта история о том, как супружеская пара решила разойтись из-за измены. При этом героев удерживают вместе общие дети. Центральные роли исполняют популярные итальянские актёры Альба Рорвахер, Луиджи Ло Кашио и Сильвио Орландо.

Ещё одна важная лента секции — «Любовь после любви» гонконгской постановщицы Энн Хуэй. Уже известно, что режиссёр получит почётного «Золотого льва». По сюжету молодая девушка отправляется из Шанхая в Гонконг, чтобы получить образование, однако в итоге ей предстоит работать на родственницу и соблазнять влиятельных мужчин.

Гонконгский кинорежиссёр Энн Хуэй

AFP

© Philippe Lopez

Британская лента «Герцог» режиссёра Роджера Мишелла примечательна актёрским составом: роли исполняют Хелен Миррен, Джим Бродбент, Финн Уайтхед и другие знаменитости.

Внеконкурсная секция документального кино откроется за день до начала фестиваля фильмом венецианского режиссёра Андреа Сегре «Молекулы». В фильме собраны визуальные свидетельства карантина, введённого в том числе в Венеции из-за пандемии коронавируса. Сегре признался: во время съёмок он даже не отдавал себе отчёт в том, что создаёт фильм.

Другой актуальной теме посвящён фильм Нэйтана Гроссмана «Грета» о поездке активистки Греты Тунберг из Европы в Америку. Гроссман задокументировал двухнедельное плавание на парусном катере от берегов Британии до Нью-Йорка. Сообщалось, что Тунберг выбрала данный вид транспорта, поскольку посчитала его наиболее безопасным для окружающей среды.

Также в секции документального кино — «Спортивная жизнь» от лауреата фестиваля Абеля Феррары при участии Уиллема Дефо и лента оскароносного Алекса Гибни «Безумный, но не псих» об исследованиях психиатра Дороти Отноу Льюис. Кроме того, в программу вошли восстановленный фильм Орсона Уэллса с Деннисом Хоппером «Хоппер/Уэллс» и фильм-посвящение музыканту Паоло Конте «Паоло Конте ушёл со мной» от режиссёра Джорджио Верделли с Роберто Бениньи в главной роли. Всего в программе представлено десять наименований.

Ещё три ленты составляют внеконкурсную программу спецпоказов: это «Принцесса Европа» Камиля Лотто, «Попробуй, крестьянин» Аличе Рорвахер, а также первый эпизод сериала-хоррора «30 серебряников», который снял испанский режиссёр Алекс де ла Иглесиа.

«Дни Венеции»

Ранее были объявлены фильмы, отобранные в независимую программу Giornate degli autori («Дни Венеции». — RT), которая проходит совместно с Венецианским кинофестивалем. В секцию вошли два российских фильма: «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева.

Кадр из фильма «Конференция»

© kinopoisk.ru

В центре сюжета ленты «Конференция» — героиня Натальи Павленковой, ставшая свидетельницей теракта в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Ей удалось спастись, однако её семья осталась в заложниках. После случившегося женщина много лет прожила в монастыре. Спустя 18 лет она возвращается в Москву в надежде исправить главную ошибку своей жизни.

По словам режиссёра, авторы не пытались воссоздать события, которые произошли в Театральном центре. Они сосредоточились на внутренних проблемах героини и её попытках справиться с пост-травматическим синдромом.

Приключенческая драма Филиппа Юрьева «Китобой» создана в копродукции России, Бельгии и Польши. Съёмки фильма прошли на Чукотке, а главные роли сыграли непрофессиональные актёры — местные жители Владимир Онохов и Владимир Любимцев. Также в картине задействована Кристина Асмус.

По сюжету главный герой влюбляется в девушку, с которой познакомился в видеочате. После этого он отправляется в опасное путешествие через Берингов пролив, чтобы встретить возлюбленную.