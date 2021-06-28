«Никаких рекордов температуры в ближайшие пять дней не ожидается»: на Москву после жары обрушился «суперливень»

В Московском регионе завершился период жаркой погоды, который держался в городе более недели. На Москву и подмосковные города обрушился «суперливень». По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителей столицы ожидает пасмурная погода, а температурные значения вернутся к климатической норме. Непогода привела к подтоплениям и повреждению городской инфраструктуры в столичном регионе.

В понедельник, 28 июня, на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень. Как заявила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, таким образом в столичном регионе завершился период жаркой погоды, который держался в городе более недели.

«Сегодня, скажем так, последний для Москвы жаркий день. На западе Подмосковья температура уже понизилась, сейчас столичный регион после 15:00 будет находиться в зоне довольно активного холодного фронта, в котором мы ожидаем грозы, ливни, местами возможен град, порывы ветра могут достигать 23 м/с. То есть погода может представлять опасность. Влияние этого фронта сохраниться и ближайшей ночью», — сказала Позднякова.

По её словам, после этого интенсивность дождей будет ослабевать, а температура воздуха — понижаться.

«Дневная температура завтра +23...+25 °С, по области +20...+25 °С. Днём местами сохранятся порывистые ветры до 12-15 м/с. В среду и в четверг также неустойчивая погода с кратковременными дождями, не исключены грозы. Ночная температура уже будет понижаться, в Москве +15...+17 °С, по области +12...+17 °С. Дневная температура в городе +22...+24 °С. Ветер и в среду и в четверг северо-западный, довольно плотный, 5-10 м/с. В субботу мы рассчитываем, что погода будет без осадков. Температура воздуха в Москве +12...+17 °С в ночные часы и +21...+26 °С — дневная температура», — пояснила метеоролог.

Она добавила, что температура воздуха постепенно вернётся практически к климатической норме: «Это значит, что жары у нас не будет и никаких рекордов температуры в ближайшие пять дней не ожидается».

В свою очередь, специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что Москва 28 июня оказалась в центре погодной волны, которая привнесла ливни, грозы с градом, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

«Сегодня днём через нас волна проходит... Разной интенсивности дожди будут идти в течение всей недели. Температурный фон понизился, у нас уже с грозой идут понижения температуры. Утром до +30 °С, наверно, прогревался воздух. Завтра +23...+25 °С в Москве. В среду и четверг — +20...+22 °С, затем, в пятницу и субботу, температура +22...+27 °С. Более комфортная температура. Но всё равно местами кратковременный дожди с грозами будут идти», — констатировала собеседница RT.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости указывал, что «суперливень» принесёт в Москву до 70% месячной нормы осадков: «Самый опасный период — это вечерние часы с 15:00 до 21:00».

В комплексе городского хозяйства Москвы подтвердили, что в некоторых районах столицы уже выпало до 70% месячной нормы осадков.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский подчеркнул, что «суперливень» после аномальной жары — нормальное природное явление.

«Чаще всего сильная жара в наших умеренных широтах спадает вместе с сильными ливнями. «Пробивает» жару холодный фронт, а он ассоциируется как раз с такими опасными погодными явлениями, как ливень, град и шквал», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Кроме того, Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение для горожан в связи с тем, что конца 28 июня в отдельных районах столицы «ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с».

Вдобавок, автомобилистам рекомендовали значительно снизить скорость движения, избегать внезапных манёвров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подчеркнули, что в столице «образовались подтопления проезжей части и путей», которые нарушили работу общественного транспорта.

«Городские службы работают над тем, чтобы быстрее устранить все подтопления и сбои. Ситуационный центр ЦОДД следит в режиме реального времени за ситуацией на дорогах, и передает все адреса подтоплений в соответствующие службы», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в социальных сетях появились фото- и видеоматериалы с последствиями обрушившейся на Московской регион стихии.

Так, в подмосковном Фрязине порывы ветра повалили вывески и разрушили крышу торгового центра, а в Королёве из-за сильного ветра дерево упало на машину, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, несколько районов Подмосковья остались без электричества.

«Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Московской области, где 28 июня в 12:52 отключились линии электропередачи на подстанции Балашиха. Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей города Балашиха, около 15 000 человек. Мощность отключённых потребителей — 9,8 МВт», — говорится в сообщении Министерства энергетики.

Также на Савёловском вокзале загорелись электропровода, из-за подтоплений останавливалось движение поездов Московского метрополитена на участках «Тёплый Стан» — «Новоясеневская» и «Багратионовская» — «Кунцевская». При этом в районе Крылатское затопило крытый велотрек.