В Москве приостановили движение на Филёвской линии метро из-за ливня

Движение поездов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филёвской линии Московского метрополитена приостановлено из-за ливня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«На Филёвской линии (4) для обеспечения безопасности во время обильных осадков временно остановлено движение поездов между «Багратионовской» и «Кунцевской», — говорится в сообщении.

Также временно остановлено движение между «Киевской» и «Кунцевской» (наземный участок).

Кроме того, сообщалось, что затапливает станцию метро «Ясенево»: вода попадает в вестибюль и частично на платформу. Временно нет движения поездов между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской».

Ранее синоптики предупредили, что в Москве в понедельник ожидается «суперливень», который принесёт до 70% месячной нормы осадков.