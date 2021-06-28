В Москве приостановили движение на Филёвской линии метро из-за ливня

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Движение поездов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филёвской линии Московского метрополитена приостановлено из-за ливня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В Москве приостановили движение на Филёвской линии метро из-за ливня
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«На Филёвской линии (4) для обеспечения безопасности во время обильных осадков временно остановлено движение поездов между «Багратионовской» и «Кунцевской», — говорится в сообщении.

Также временно остановлено движение между «Киевской» и «Кунцевской» (наземный участок). 

Кроме того, сообщалось, что затапливает станцию метро «Ясенево»: вода попадает в вестибюль и частично на платформу. Временно нет движения поездов между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской».

Ранее синоптики предупредили, что в Москве в понедельник ожидается «суперливень», который принесёт до 70% месячной нормы осадков. 

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