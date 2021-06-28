В Москве приостановили движение на Филёвской линии метро из-за ливня
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
«На Филёвской линии (4) для обеспечения безопасности во время обильных осадков временно остановлено движение поездов между «Багратионовской» и «Кунцевской», — говорится в сообщении.
Также временно остановлено движение между «Киевской» и «Кунцевской» (наземный участок).
Кроме того, сообщалось, что затапливает станцию метро «Ясенево»: вода попадает в вестибюль и частично на платформу. Временно нет движения поездов между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской».
Ранее синоптики предупредили, что в Москве в понедельник ожидается «суперливень», который принесёт до 70% месячной нормы осадков.