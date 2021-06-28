В Москве затапливает станцию метро «Ясенево»
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«На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской» временно остановлено.
Ранее синоптики предупредили, что в Москве в понедельник ожидается «суперливень», который принесёт до 70% месячной нормы осадков.