В Москве затапливает станцию метро «Ясенево»

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Станцию метро «Ясенево» затапливает в Москве, движение поездов на участке приостановлено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
В Москве затапливает станцию метро «Ясенево»
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской» временно остановлено.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве в понедельник ожидается «суперливень», который принесёт до 70% месячной нормы осадков. 

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