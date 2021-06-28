В Москве затапливает станцию метро «Ясенево»

Станцию метро «Ясенево» затапливает в Москве, движение поездов на участке приостановлено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской» временно остановлено.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве в понедельник ожидается «суперливень», который принесёт до 70% месячной нормы осадков.