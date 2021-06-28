Синоптики прогнозируют «суперливень» в Москве 28 июня

В Москве в понедельник ожидается «суперливень», который принесёт до 70% месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, интенсивный ливень придётся на вечернее время суток.

В беседе с РИА Новости синоптик отметил, что вследствие осадков возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

«Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35—50 мм осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15:00 до 21:00», — сказал он.

По его словам, это настоящая «боевая тревога», так как при такой «скорострельности» ливней есть вероятность подтоплений в низинных формах рельефа и местах, где есть проблемы с ливнёвками.

Вместе с этим Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры.