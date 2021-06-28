Станцию «Ясенево» московского метро открыли для пассажиров

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Станция «Ясенево» Калужско-Рижской линии московского метро, которую ранее закрыли из-за подтопления, снова открыта для пассажиров.
Станцию «Ясенево» московского метро открыли для пассажиров
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщил Департамент транспорта в Telegram.

«Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется штатно. Станция «Ясенево» открыта для входа и выхода пассажиров», — заявили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за ливня затапливает станцию метро «Ясенево»: вода попадает в вестибюль и частично на платформу.

В связи с этим временно было остановлено движение поездов между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской».

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