Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве в ближайшие дни

Специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с RT рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в ближайшие дни.

«Погода останется неустойчивой. Сегодня вот погода с ливнями, грозами, с градом, со шквалистым усилением ветра до 18—23 м/с. Сегодня мы просто в центре волны находимся. Скажем, от третьего кольца и до Садового кольца. Смещается в северном направлении и немножко восточной составляющей. Медленно смещается, может быть, часам к 15:00 пройдёт, просто переместится в другие районы... Температурный фон понизился, у нас с грозой идут понижения температуры. Завтра — +23...+25 °С в Москве. В среду и четверг — +20...+22 °С. В пятницу и субботу — +22...+27 °С», — сказала синоптик.

Она отметила, что завтра также прогнозируются дожди.

«Ночью гроза, а днём кратковременный дождь. В целом, разной интенсивности дожди будут идти в течение всей недели», — заключила Макарова.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни в Москве жары не будет.