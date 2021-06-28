Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве в ближайшие дни

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Анастасия Белоусова
Специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с RT рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в ближайшие дни.
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве в ближайшие дни
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Погода останется неустойчивой. Сегодня вот погода с ливнями, грозами, с градом, со шквалистым усилением ветра до 18—23 м/с. Сегодня мы просто в центре волны находимся. Скажем, от третьего кольца и до Садового кольца. Смещается в северном направлении и немножко восточной составляющей. Медленно смещается, может быть, часам к 15:00 пройдёт, просто переместится в другие районы... Температурный фон понизился, у нас с грозой идут понижения температуры. Завтра — +23...+25 °С в Москве. В среду и четверг — +20...+22 °С. В пятницу и субботу — +22...+27 °С», — сказала синоптик.

Она отметила, что завтра также прогнозируются дожди.

«Ночью гроза, а днём кратковременный дождь. В целом, разной интенсивности дожди будут идти в течение всей недели», — заключила Макарова.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни в Москве жары не будет.

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