Синоптики заявили, что в ближайшие дни в Москве жары не будет

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ожидать в ближайшие пять дней в Москве и Московской области.

«Сегодня, скажем так, последний для Москвы жаркий день. На западе Подмосковья температура уже понизилась, сейчас столичный регион после 15:00 будет находиться в зоне довольно активного холодного фронта, в котором мы ожидаем грозы, ливни, местами возможен град и порывы ветра могут достигать 23 м/с. То есть погода может представлять опасность», — рассказала синоптик.

По её словам, влияние фронта сохраниться и в ближайшую ночь, а затем интенсивность дождей будет ослабевать, а температура воздуха будет понижаться.

«Жара у нас спадёт. В ближайшие сутки нас ожидает облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы ещё довольно высокая +18...+20 °С в Москве, по области +15...+20 °С. Дневная температура завтра +23...+25 °С, по области +20...+25 °С. Днём местами сохраняться порывистые ветры до 12—15 м/с. В среду и в четверг также неустойчивая погода с кратковременными дождями, не исключены грозы. Ночная температура уже будет понижаться, в Москве +15...+17 °С, по области +12...+17 °С. Дневная температура в городе +22...+24 °С. Ветер и в среду, и в четверг северо-западный, довольно плотный, 5—10 м/с. Сухие грозы ещё возможны в пятницу. В субботу без осадков. Температура воздуха в Москве +12...+17 °С в ночные часы и +21...+26 °С — в дневные», — добавила Позднякова.

Она отметила, что постепенно температура воздуха будет снижаться и «практически вернётся к климатической норме».

«Это значит, что жары не будет и никаких рекордов температуры в ближайшие пять дней не ожидается», — заключила синоптик.

Ранее синоптики в Москве спрогнозировали «суперливень», который принесёт до 70% месячной нормы осадков.