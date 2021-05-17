«В выходные погода будет уже умеренно тёплой»: синоптики рассказали о майской жаре в Москве

В начале текущей недели могут быть побиты рекорды жары за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в России. Но такой зной в столичном регионе ненадолго — к концу недели ожидается откат температурных значений до более умеренных показателей. Роспотребнадзор рекомендовал в жару пить побольше жидкости, отказаться от жирной пищи и носить более лёгкую одежду.

В понедельник, 17 мая, в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары до +30 °С, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России. Соответствующее предупреждение действует в столице с 11:00 до 18:00. При этом с 09:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра порывами до 15 м/c.

Более детально о погоде в Московском регионе рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня и завтра ожидается +27…+29 °С. Собственно говоря, такая высокая температура, то есть температура выше +25 °С, не является таким уж исключением для Москвы в конце второй декады мая. Бывали температуры и более высокие. В отдельные годы у нас практически вся четвёртая пятидневка мая бывала довольно тёплой. Наиболее продолжительный период такой очень тёплой погоды, с температурой даже выше +30 °С, наблюдался в 2013 году. Эта майская жара не бывает устойчивой», — сказала она.

При этом, по словам метеоролога, вторая половина недели в столице пройдёт в более умеренном температурном режиме.

«На смену этому очень тёплому периоду приходит волна прохладного воздуха. Подобное и произойдёт у нас во второй половине недели. Температура воздуха существенно понизится и ночью, и днём — градусов на восемь-девять. Так что период очень жаркой погоды, к сожалению, придётся на начало рабочей недели, а в выходные погода будет уже умеренно тёплой, что будет больше соответствовать майским нормам», — заметила Позднякова.

Накануне портал «Метеовести» сообщил, что на Москву надвигается знойная погода, какой не было больше века. Согласно данным синоптиков, 17 мая столбики термометров достигнут таких значений, каких не наблюдалось за всю послевоенную историю — +28…+30 °С.

«Такой жары 17 мая не было никогда за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. Падёт рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали в этот день +29,1 °С», — говорилось в сообщении.

РИА Новости

© Алексей Майшев

На фоне прогнозов о надвигающейся жаре с рекомендациями выступил Роспотребнадзор. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнили, что повышенная температура воздуха может негативно отражаться на самочувствии, в первую очередь пожилых людей и детей: «Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья».

В этой связи рекомендовано ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума, а также надевать лёгкую одежду из натуральных тканей. Кроме того, россиян призвали следить за своим рационом в жаркое время и отказаться от жирной еды, мяса, копчёностей и жареного.

«Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 л жидкости в сутки. Вместе с тем важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — приводит текст сообщения РИА Новости.

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Ситуация в регионах РФ

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT о причинах, по которым на территории РФ в последний месяц весны установилась по-летнему жаркая погода.

«В этом году с маем нам повезло, уже почти неделю стоит летняя погода — виной тому антициклон. Качается жаркий воздух из Афганистана и Туркменистана, вдоль Каспийского моря через Астрахань. Очень жарко по всему Поволжью, то есть в Саратове, Татарстане, также на Урале. Самые жаркие дни — сегодня и завтра. Сегодня по прогнозам — +28…+30 °С, завтра — +26…+28 °С», — сказал он.

Согласно данным Гидрометцентра, в начале недели в центре Европейской части РФ погоду будет определять казахстанский антициклон. Так, на юго-востоке ЦФО воздух прогреется до +32...+33 °С, в Воронежской области, в частности, в ближайшие два дня ожидается аномально жаркая погода, днём столбики термометров поднимутся до +34...+35 °С. При этом в Тверской области ожидается дождь с грозой и ветер 15—20 м/с.

«Аномально жаркая погода на большей части Приволжского федерального округа, и такой она сохранится в первой половине недели. 17 мая дневная температура на севере Поволжья составит +27…+32 °С. В Среднем Поволжье ещё жарче: +29...+34 °С днём. В Татарстане 17 мая сильная жара (дневная температура +34...+35 °С). 17—19 мая на севере Приволжского федерального округа, в западных и центральных районах Оренбургской области, в Татарстане, 17 мая в Самарской области, Башкортостане аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более», — говорится в сообщении на сайте ведомства.