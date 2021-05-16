Синоптики прогнозируют рекордную за 124 года жару в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице на следующей неделе ожидается рекордная за 124 года жара. Об этом сообщает РБК.

«На Москву надвигается зной, которого не было 124 года», — рассказал он.

По словам Тишковца, на предстоящей неделе в Центральной России ожидается температура воздуха на 10—11 градусов выше многолетней нормы.

По его словам, днём 17 мая ожидается до +28…+30 °С.

При этом 18 мая температура воздуха составит до +31 °С. Отмечается, что таким образом может быть побит рекорд 1897 года, когда температура воздуха в столице достигла +29,1 °С.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что после жары в Центральной России наступит похолодание.