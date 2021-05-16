Синоптики прогнозируют рекордную за 124 года жару в Москве
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«На Москву надвигается зной, которого не было 124 года», — рассказал он.
По словам Тишковца, на предстоящей неделе в Центральной России ожидается температура воздуха на 10—11 градусов выше многолетней нормы.
По его словам, днём 17 мая ожидается до +28…+30 °С.
При этом 18 мая температура воздуха составит до +31 °С. Отмечается, что таким образом может быть побит рекорд 1897 года, когда температура воздуха в столице достигла +29,1 °С.
Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что после жары в Центральной России наступит похолодание.