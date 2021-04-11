«Погода почти летняя»: синоптики ожидают рекордного потепления в столичном регионе

На следующей неделе в Москве ожидается потепление вплоть до +22 °С. Как отмечают синоптики, речь идёт о «почти летней погоде». По данным метеорологов, ожидается превышение нормы на 10—11 °С. Кроме того, в середине предстоящей недели в столице может быть побит температурный рекорд, прежде зафиксированный 14 апреля 1962 года. В тот день воздух в Москве прогрелся до +20,8 °С.

Синоптики прогнозируют «почти летнюю» погоду в Москве на следующей неделе. По данным экспертов, в ближайшие дни столица окажется в зоне антициклона.

Как отметил в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, эффект от антициклона будет ощущаться примерно до середины недели, после чего приблизится атмосферный фронт, из-за которого вырастет облачность.

«Где-то к пятнице ожидается небольшой дождик, но в целом неделя будет хорошая. Вчера и позавчера было тепло, но по области были заморозки. Где-то начиная со вторника заморозков ночью не будет, будет плюсовая температура. Завтра может быть по области небольшой дождик, а уже во вторник, среду и четверг — переменная облачность, без осадков. Погода почти летняя», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что в понедельник ожидается +14…+16 °С, а в ночь на вторник — +6…+8 °С. Днём во вторник будет +20…+22 °С, примерно так же в тёмное время следующих суток — +8…+10 °С. В среду прогнозируется +21…+23 °С.

В четверг ночью — +4…+9 °С, днём — +14…+19 °С. По словам Цыганкова, в пятницу пройдёт небольшой фронт, из-за него в тёмное время суток ожидается небольшой дождь, +2…+7 °С, в светлое — осадков не прогнозируется и +10…+15 °С. В субботу в ночные часы — +2…+7 °С, в дневные — +13…+18 °С.

«По температурам, если посмотреть среднесуточную, выше нормы. Практически уже снега нет, хотя, по многолетним данным, в Москве снег 15—20 апреля полностью тает, у нас уже снега нет, мы уже почти на неделю опережаем нормальную весну», — заключил синоптик.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также полагает, что погоду на следующей неделе будет определять антициклон.

«В начале недели погода будет довольно тёплой, без осадков. В первой половине преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +14…+19 °С. Во второй половине она немного понизится. Не исключены небольшие дожди. Температура воздуха в дневные часы будет понижаться за счёт более облачной погоды», — сказала она в беседе с RT.

Позднякова добавила, что начиная с четверга в ночные часы на столбике термометра будет +1…+6 °С, а в дневные — +12…+17 °С.

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец сравнил погоду в столичном регионе на следующей неделе с июньскими нормами.

«Благодаря солнечному антициклону ближайшие пять суток, до четверга включительно, будут солнечными, сухими и аномально тёплыми. Например, в Москве к середине недели даже ночью будет не прохладнее +7…+9 °С, а в дневные часы воздух прогреется до +20…+22 °С, что на 10—11 °С выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям июня — +21,7 °С», — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он предположил, что пик потепления придётся на среду, что указывает на вероятность достижения нового температурного рекорда в этот день. Прежний наивысший результат зафиксирован в 1962 году — 14 апреля этого года воздух прогрелся до +20,8 °С.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Кроме того, он рассказал, что с 10 апреля в Москве началась фенологическая весна, при которой среднесуточная температура воздуха стала устойчиво превышать отметку в +5 °С. Он отметил, что на этом фоне запустились механизмы повсеместного пробуждения природы и миграции птиц, а также подошло время смены зимней автомобильной резины на летнюю.

В Национальном автомобильном союзе ранее также заявили, что московские водители могут ставить летние шины. Глава организации Ян Хайцеэр напомнил, что зимнюю резину можно снимать, когда ночные температуры стали положительными, а днём температура повышается до +5 °С.

«Если ночные температуры отрицательные, но вы не выезжаете в пять утра из дома, и при этом дневные выше +5 °С, я тоже рекомендовал бы поменять», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, температура изменчива, поэтому нужно смотреть на пару недель вперёд.

Вместе с тем эксперт полагает, что от шипованной резины к настоящему времени точно следует оказаться. Он напомнил, что зимняя резина отличается от летней температурным режимом эксплуатации.

«Одна более жёсткая, другая более мягкая. Мягкая — это зимняя, жёсткая — летняя», — пояснил Хайцеэр.

Как отметил эксперт, когда шипованная резина становится ещё мягче, шипы начинают лететь в стёкла сзади идущим машинам, что крайне неприятно.

«На мой взгляд, время замены резины подошло, пора менять», — добавил он.