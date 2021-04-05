Врач напомнила об опасности активного солнца в мае

Короткая ссылка
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, кому может навредить солнечная погода в мае, и дала несколько рекомендаций, как защитить организм от воздействия солнечных лучей.
Врач напомнила об опасности активного солнца в мае
  • Pixabay

«Майское солнце представляет для всех большую опасность — вне зависимости от конкретных заболеваний. Потому что это активные лучи — велики риски солнечных ожогов, преждевременного старения кожи, а также повышается риск онкологических заболеваний», — заявила Романенко в беседе с «Москвой 24».

В группе наибольшего риска — люди со светлой кожей, люди с новообразованиями, а также те, кто страдает от нарушений иммунной системы.

Чтобы обезопасить себя, терапевт рекомендует весной начать регулярно пользоваться солнцезащитным кремом и носить тёмные очки. На солнце она порекомендовала находиться утром — до 11:00, и вечером — после 15:00.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить