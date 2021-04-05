Врач напомнила об опасности активного солнца в мае

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, кому может навредить солнечная погода в мае, и дала несколько рекомендаций, как защитить организм от воздействия солнечных лучей.

«Майское солнце представляет для всех большую опасность — вне зависимости от конкретных заболеваний. Потому что это активные лучи — велики риски солнечных ожогов, преждевременного старения кожи, а также повышается риск онкологических заболеваний», — заявила Романенко в беседе с «Москвой 24».

В группе наибольшего риска — люди со светлой кожей, люди с новообразованиями, а также те, кто страдает от нарушений иммунной системы.

Чтобы обезопасить себя, терапевт рекомендует весной начать регулярно пользоваться солнцезащитным кремом и носить тёмные очки. На солнце она порекомендовала находиться утром — до 11:00, и вечером — после 15:00.

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