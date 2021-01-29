«Несгибаемый патриот и настоящий гражданин»: каким запомнят Василия Ланового

28 января не стало народного артиста СССР Василия Ланового. В начале года 87-летнего актёра театра и кино госпитализировали с коронавирусом. Соболезнования в связи с его смертью выражают друзья, коллеги и почитатели таланта. Они вспоминают Ланового как олицетворение мужества и благородства, честного гражданина, легендарного человека и великого артиста, который был блистателен на сцене и жил всерьёз.

В четверг, 28 января, на 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой. В начале января их вместе с супругой, актрисой Ириной Купченко, госпитализировали с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, незадолго до смерти Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Эти обстоятельства подтвердил телеканалу «360» Кирилл Крок — директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, в котором Лановой служил более 60 лет: «Причина — коронавирус».

Прощание с актёром состоится в Театре имени Вахтангова 1 февраля. По словам директора театра, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Актёр романтического ряда»

Соболезнования в связи со смертью артиста выражают его друзья, коллеги и почитатели таланта.

«Народный артист СССР, корифей Театра Вахтангова, великий гражданин своего Отечества Василий Семёнович Лановой ушёл из жизни 28 января 2021 года в возрасте 87 лет. Он был и останется олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты, мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям — человеческим и гражданским. Это, наверное, о нём сказал Шекспир: «Будь верен самому себе, тогда ты и другим вовеки не изменишь», — пишут коллеги актёра из Театра имени Вахтангова.

Они вспоминают, что Василий Лановой «жил заразительно, органично, победительно» и ни дня не мыслил себя вне Театра Вахтангова.

«Это, бесспорно, один из самых талантливых артистов театра и кино, но прежде всего сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдёт наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового… Это громадная потеря. И сейчас слова не укладываются в предложение, которое может выразить уровень потери, которая нас всех потрясла. Светлая память этому великому гражданину, великому артисту и просто очень родному для нас человеку», — сказала в разговоре с RT директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина.

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский назвал Ланового человеком долга.

«Он чувствовал какую-то необыкновенную ответственность перед своими учителями за вахтанговскую школу, носителем которой он являлся. Лановой был актёром романтического ряда — сегодня почти невостребованное амплуа, но когда на сцену выходил Лановой, это становилось абсолютно оправданным и необходимым явлением», — отметил собеседник RT.

Заславский подчеркнул, что актёр до конца жизни выступал на сцене и продолжал вести занятия в Театральном институте имени Бориса Щукина.

«Он преподавал предмет, который называется «Художественное слово». И когда приезжали те или другие проверяющие, им было странно, когда они обнаруживали в аудитории Ланового, занимающегося с каким-то студентом один на один, но только так можно передавать мастерство», — добавил ректор ГИТИСа.

Президент России Владимир Путин назвал кончину Ланового огромной, невосполнимой утратой и потерей для всех, кому артист «щедро дарил свой талант и широту души, кому посчастливилось лично знать, дружить с этим ярким, сильным, открытым человеком».

«Василий Семёнович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего — Россия, её судьба, история и будущее», — добавил президент.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала актёра настоящим гражданином: «Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память».

«Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть… Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память», — написал в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.

Писатель, замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов в беседе с РИА Новости назвал Ланового мужественным и харизматичным артистом, разносторонне талантливой личностью.

«Он жил всерьёз, и, хотя десятилетиями блистательно играл, в главном — в его чувствах и переживаниях, в любви к стране — не было игры, а была глубокая сила серьёзности», — подчеркнул Шаргунов.

В гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк России», сопредседателем центрального штаба которого был Лановой, назвали артиста олицетворением целой эпохи: в кино, в стране, в жизни всех, кому повезло жить в одно время с ним.

«С одной из первых своих ролей — Павки Корчагина в картине по роману Николая Островского «Как закалялась сталь» — он буквально ворвался в жизнь наших отцов и матерей, бабушек и дедушек, став олицетворением несгибаемой силы воли и мужества. Его герои фильмов «Алые паруса», «Анна Каренина», «Война и мир» показали, что Василий Лановой — один из талантливейших актёров страны. Его роль в фильме «Офицеры» — устав совести для всех русских офицеров в деле служения Родине на все времена», — пишут авторы некролога.

Кадр из кинофильма «Офицеры»

РИА Новости

© В. Комаров

«Символ мужской красоты»

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT отметила, что Лановой был ей очень близким человеком.

«И хотя мы с ним не пересекались ни в театре, ни в кино, но очень много ездили по стране… Он был изумительный человек, он был настоящий, подлинный патриот. Он очень любил свою страну. И помимо огромного таланта, который у него был, замечательно то, как он дивно читал стихи. Он был безумно красивый человек… Красивый, благородный в самом высоком понятии этого слова», — отметила Немоляева.

Она добавила, что Лановой был такой фигурой, «которая с нами везде, в любом уголке страны».

«Сейчас какие-то очень страшные времена, потому что уходит поколение. Столько ушло людей за это непродолжительное время, один за другим, и это страшно печально», — заключила актриса.

Актриса Нонна Гришаева призналась, что верила, что заболевший коронавирусом артист сможет одолеть его.

«Василий Семёнович — такой силы духа человек… Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа. Я почему-то думала, что он победит», — сказала она 5-tv.ru.

Режиссёр Карен Шахназаров подчеркнул, что смерть Ланового — большая утрата для российской культуры.

«Василий Семёнович — эпоха! В истории советского кино, в нашей русской культуре. Огромная потеря для нашей культуры… Человек, который сыграл много ролей в фильмах, которые формировали мировоззрение десятков миллионов советских и уже российских граждан», — отметил он.

Постановщик добавил, что артист навсегда останется в памяти людей благодаря фильмам, которые будут пересматривать «новые и новые поколения наших зрителей».

Актёр, писатель, педагог, общественный деятель

Василий Семёнович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве в семье крестьян из Одесской области. Начало Великой Отечественной войны застало его на Украине, куда он приехал погостить к бабушке и дедушке. В столицу будущий артист вернулся только в 1944 году.

В Москве Лановой начал посещать театральную студию Дворца культуры ЗИЛа, после чего получил первую премию на Всесоюзном конкурсе самодельных театров. По окончании школы юноша поступил на факультет журналистики МГУ, однако не проучился там и года, сделав выбор в пользу актёрского факультета Театрального училища имени Бориса Щукина.

В студенческие годы Василий Лановой дебютировал в кино. Он исполнил центральную роль в фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». В середине 1950-х артист также сыграл Павла Корчагина в одноимённой картине Александра Алова и Владимира Наумова (она тут же принесла ему широкую известность) и появился в ленте «Триста лет тому…».

В 1957-м Лановой вошёл в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В первые годы на сцене артист участвовал в таких постановках, как «Вечная слава», «Идиот» и «Гамлет». Знаковой для него стала роль принца Калафа в спектакле «Принцесса Турандот», представленном в 1963-м. В последующие годы актёру довелось играть Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Протасова («Дети солнца»), маркиза Па-де-Труа («Золушка»), Троцкого («Брестский мир»), Алексея в «Алексее Бережном», Бернарда Шоу («Милый лжец»), короля Генри II («Лев зимой») и многих других.

В Театре имени Вахтангова артист служил до конца жизни. Он участвовал и в нескольких спектаклях текущего репертуара, таких как «Посвящение Еве» и «Последние луны». По словам директора театра Кирилла Крока, эти постановки будут сняты с репертуара, поскольку они были поставлены специально на Ланового.

Артист также принимал участие в постановке «Хрустальный бал в честь Евгения Вахтангова», премьера которого состоялась 14 декабря 2020 года. Собранные в рамках этого проекта средства пойдут на создание дома-музея Вахтангова на родине режиссёра во Владикавказе.

Параллельно с игрой в театре Василий Лановой продолжал сниматься в кино. В 1960-х и 1970-х он исполнил роли в картинах «Алые паруса», «Война и мир», «Иду на грозу», «Анна Каренина», «Солярис», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных» и многих других.

С 1980-х актёр стал реже появляться на экране. Среди наиболее заметных его поздних работ — роли в проектах «Петровка, 38», «Огарёва, 6», «Приступить к ликвидации», «Барышня-крестьянка», «Брежнев».

Лановой выступал и с чтецкими программами. В его репертуар входили произведения Александра Пушкина, Александра Блока, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Ольги Берггольц. Артист стал автором двух книг — «Счастливые встречи» и «Летят за днями дни». В них вошли его воспоминания и размышления об искусстве и многом другом.

Также Василий Лановой преподавал на кафедре сценической речи в институте имени Щукина, которую возглавил в середине 1990-х.

Актёр активно занимался общественной деятельностью: в разные годы он был членом Общественной палаты России, членом общественных советов при Минобороны и Следственном комитете, а также председателем попечительского совета акции «Бессмертный полк».

За многолетнюю работу в области театрального искусства Лановой в 1985 году был удостоен звания народного артиста СССР, он отмечен множеством профессиональных и государственных наград, а в апреле 2019-го ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации — за особые заслуги перед государством и народом.