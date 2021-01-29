Заславский поделился воспоминаниями о Лановом

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

«Лановой был совершенно поразительным человеком долга: в актёрской профессии, в профессии театрального педагога, потому что он чувствовал какую-то свою необыкновенную ответственность перед своими учителями за вахтанговскую школу, носителем которой он являлся. Лановой был актёром романтического ряда — почти сегодня невостребованное амплуа, но, когда на сцену выходил Лановой, это становилось абсолютно оправданным и необходимым явлением», — рассказал Заславский.

Он отметил, что так, как Лановой читал Пушкина, не читает сегодня никто.

«Но в его исполнении это абсолютно естественный и живой Пушкин, каким, наверное, это чтение понравилось бы и самому поэту. Он до последнего почти выходил на сцену и до последнего вёл уроки в Щукинском институте. Он преподавал предмет, который называется «Художественное слово». И когда приезжали те или другие проверяющие, им было странно, когда они обнаруживали в аудитории Ланового, занимающегося с каким-то студентом один на один, но только так можно передавать мастерство», — заключил собеседник RT.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни.

28 января стало известно, что Лановой, который в начале января был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, переведён в реанимацию.