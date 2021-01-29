В Гильдии актёров кино назвали громадной потерей смерть Ланового

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

«Это, бесспорно, один из самых талантливых артистов театра и кино, но прежде всего сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдёт наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового… Это громадная потеря. И сейчас слова не укладываются в предложение, которое может выразить уровень потери, которая нас всех потрясла. Светлая память этому великому гражданину, великому артисту и просто очень родному для нас человеку», — заявила Гущина.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни.

28 января стало известно, что Лановой, который в начале января был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, переведён в реанимацию.