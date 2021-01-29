Бабкина назвала смерть Ланового колоссальной потерей

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прокомментировала сообщения о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

«Не будет никакого преувеличения, если сказать, что русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семёновича Ланового — легендарного артиста, настоящего рыцаря вахтанговской сцены, выдающегося человека, блистательного романтического героя с огромным диапазоном характеров — от Вронского в «Анне Карениной» до Шервинского в «Днях Турбиных», — написала она в Instagram.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщила его супруга — актриса Ирина Купченко.

28 января стало известно, что Лановой, который в начале января был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, переведён в реанимацию.