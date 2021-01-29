Немоляева назвала Ланового подлинным патриотом

Советская и российская актриса театра и кино народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

«Вася был очень близким человеком, и хотя мы с ним не пересекались ни в театре, ни в кино, но очень много ездили по стране... И он был изумительный человек, он был настоящий, подлинный патриот. Он очень любил свою страну. И помимо огромного таланта, который у него был, замечательно то, как он дивно читал стихи, он был безумно красивый человек... Красивый, благородный в самом высоком понятии этого слова», — отметила Немоляева.

Она добавила, что Лановой был такой фигурой, «которая с нами везде, в любом уголке страны».

«Сейчас какие-то очень страшные времена, потому что уходит поколение, столько ушло людей за это непродолжительное время, один за другим, и это страшно печально», — заключила Немоляева.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни.

28 января стало известно, что Лановой, который в начале января был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, переведён в реанимацию.