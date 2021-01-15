«Шутил при любых обстоятельствах и этим обезоруживал»: умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

В Москве на 72-м году жизни скончался кинорежиссёр и сценарист Борис Грачевский. В конце декабря у него диагностировали коронавирус, позже он был госпитализирован и около двух недель находился в реанимации. Грачевский наиболее известен как один из основателей и многолетний художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш», который выходит на экраны с 1974 года.

В Москве на 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с диагнозом COVID-19. Об этом ТАСС сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

Об обнаружении у режиссёра коронавируса стало известно 21 декабря. Тогда он рассказывал, что чувствует себя неплохо и проходит лечение дома: «Запах есть, вкус есть. Температура не большая. Скачет!».

Однако 28 декабря Грачевский рассказал, что его поместили в Городскую клиническую больницу №52, где он и встретит Новый год. Через несколько дней режиссёра перевели в реанимацию.

Его супруга рассказала, что он находится в стабильно тяжёлом состоянии, а также попросила СМИ не разносить слухи о его здоровье, отметив, что режиссёр находится в сознании и читает прессу.

В начале января Грачевский поблагодарил супругу за поддержку, заявив, что она помогла ему пройти «страшный пик» болезни.

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Позднее друг Грачевского, актёр Владимир Долинский, сообщил РИА Новости, что самочувствие режиссёра улучшилось и что его вывели из медикаментозного сна. Однако в четверг, 14 января, Долинский рассказал, что состояние худрука «Ералаша» вновь обострилось.

«Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжёлое состояние. Это коварная болезнь», — отметил он.

Соболезнования родным Бориса Грачевского выразили его коллеги и знакомые. Так, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с RT назвал режиссёра «ярким, глубоким, интересным человеком».

«Царствие ему небесное, нас покидают лучшие... Меня очень расстроила эта новость. Мы очень хорошо были знакомы. Очень хороший человек», — заявил Пригожин.

Главный редактор телеканала «Карусель», который в последние годы транслирует «Ералаш», Вера Оболонкина, вспоминая Бориса Грачевского отметила, что он шутил «при любых обстоятельствах и этим обезоруживал».

«Неудивительно, что именно он создал один из главных семейных юмористических проектов — Ералаш, который любили и любят взрослые и дети уже 46 лет. Мы очень рады, что имели возможность сотрудничать с ним и регулярно общаться», — отметила глава телеканала.

Народный артист России Эдгард Запашный в публикации в своём аккаунте в Instagram рассказал, что всего несколько дней назад общался с находившимся в реанимации Грачевским, который говорил, что всё будет хорошо.

«Я так и не снялся в «Ералаше». Но зато я имел честь и удовольствие много общаться с вами! Вас будет сильно не хватать и больше всего — вашему новорождённому сыну», — написал Запашный.

В свою очередь, актёр Леонид Ярмольник отметил, что имя Грачевского стало синонимом «Ералаша», а сам режиссёр был человеком, всегда готовым прийти на помощь.

«Борю знают, как никого. Он давно уже мог бы взять себе псевдоним «Ералаш». Он даже в трудные времена, в 90-е, когда всё гибло, он всё равно вытащил «Ералаш», он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский», — сказал он РИА Новости.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил надежду, что в столице установят памятную табличку Грачевскому.

«Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения», — отметил он.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Окончил Калининградский механический техникум (ныне — Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Леонова) в подмосковном Королёве, в 1969-м поступил на заочное отделение во ВГИК по специальности «Организация кинопроизводства», который окончил только спустя 23 года.

С 1968 года работал на Киностудии имени Горького, в том числе с режиссёрами Александром Роу, Марком Донским и Василием Шукшиным. В 1974-м вместе с драматургом Александром Хмеликом основал своё главное детище — киножурнал «Ералаш», через несколько лет создал одноимённую киностудию.

Грачевский также поставил художественные фильмы «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». В 2000-м ему присудили звание заслуженного деятеля искусств России.

Борис Грачевский был трижды женат, у него осталось четверо детей. Младший сын Филипп родился 8 апреля 2020 года.