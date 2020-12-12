«Взывал любого актёра к высокому уровню профессионализма»: каким запомнили Валентина Гафта

В Москве в возрасте 85 лет скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт. По словам его жены, причиной смерти стали последствия инсульта, перенесённого в 2019 году. Коллеги и поклонники вспоминают многогранный талант Гафта и отмечают особое место артиста в профессиональном сообществе. Многим он запомнился как искренний и открытый человек. Валентин Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 15 декабря.

12 декабря на 86-м году жизни в Москве скончался актёр и писатель, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на вдову актёра Ольгу Остроумову, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенёс в 2019 году.

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков сообщил ТАСС, что актёр будет похоронен на Троекуровском кладбище. Директор «Современника» Игорь Попов сообщил, что прощание и похороны состоятся 15 декабря.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Ольге Остроумовой. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Ушёл из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова. И на сцене родного «Современника», и в целом созвездии кинокартин Валентин Гафт играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актёрским темпераментом и обаянием», — отметил глава государства.

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования вдове актёра. «Она очень много сил, времени, любви отдала Гафту, и для неё это, конечно, страшная потеря. Но это и потеря для всех нас», — приводит её слова РИА Новости.

Драпеко назвала Гафта ярчайшей звездой театральном и кинематографическом небосклоне.

«Он обладал множеством талантов, он был замечательным актёром, но и все мы знаем его сочинения, эпиграммы, которыми он сыпал и награждал, его стихи», — заявила актриса и политик.

РИА Новости

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Актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, в беседе с RT рассказала о близком знакомстве с Гафтом: «Он был в кино для меня очень важным партнёром… Мы были с ним с молодости знакомы, у нас были чудеснейшие, тёплые, изумительные отношения. Я Валю очень ценила как актёра всегда, видела его много и в кино, и в театре».

«Для меня он выдающаяся личность. Не только потому, что он в одном лице и актёр, и поэт, но просто как умнейший человек и оригинальнейший. Он был очень интересным, очень незаурядной личностью. Общение с ним всегда было каким-то событием», — добавила Немоляева. Она также подчеркнула, что Валентин Гафт поддерживал её в непростых жизненных ситуациях.

На новость отреагировал актёр театра и кино, народный артист России Эммануил Витогран. «Что ж такое..?! Валя, и ты..?! Невозможно...», — говорится в подписе к фотографии, размещённой на странице артиста в Instagram.

«Валентин Иосифович Гафт... Мудрый, тонкий, ироничный… Артист, поэт, человек! Такой близкий. Как будто часть души отрезали — такое чувство. Прощайте, мастер. Спасибо за всё!», — написал в Instagram музыкант и актёр Олег Газманов.

Актёр и кинорежиссёр Николай Бурляев в беседе с RT поделился воспоминаниями о дружбе с Гафтом, которая продлилась более 60 лет. «Познакомились, ещё когда я был человеком юным и начинающим артистом, а он уже был артистом-профессионалом. С тех пор все эти шесть десятилетий Валентин был неизменен в своей открытости детской, незащищённости и несгибаемом внутреннем стрежне», — рассказал Бурляев.

РИА Новости

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Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что Гафт был умным и тонким артистом.

«Валентин Иосифович был чрезвычайной индивидуальностью, не вписывался подчас в обычное понимание труппы. Он был очень ярким, очень заметным, очень индивидуальным, требующим к себе внимания как актёр, и он имел на это право. Режиссёры понимали, что иметь дело с таким строптивым артистом очень сложно. Таких артистов очень мало в сегодняшнем театре», — цитирует его ТАСС.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий поделился с RT воспоминаниями о Гафте как о представителе поколения ярких, талантливых артистов.

«Валентин Иосифович Гафт — блестящий выпускник Школы-студии МХАТ, знаменитого курса, на котором учились Табаков, Евстигнеев... Вообще в эти годы выходили какие-то невероятно талантливые курсы, и это поколение, конечно, Валентин Иосифович относится к нему в первых рядах. И я как ректор горжусь, что из стен Школы-студии выходили такие прекрасные актёры», — подчеркнул заслуженный артист России.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразили в футбольном клубе «Спартак». Гафт был болельщиком команды и в своё время посвятил клубу эпиграмму, которая цитируется в записи.

Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда «Спартак» на поле.



Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.



Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. pic.twitter.com/wiPPf4aEwz — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2020

Сообщение о смерти Валентина Гафта прокомментировала актриса Анастасия Вертинская. В беседе с RT она назвала Гафта «невероятно благородным человеком».

«Это, конечно, ужасное горе для всего актёрского сообщества, потому что он был звездой театра и кино... Он был невероятно разборчивый, очень ответственный, высокопрофессиональный актёр. Конечно же, для многих в моём поколении он был своего рода маяком. Было видно, как этот актёр играет, и нельзя было, стоя рядом с ним в кадре, быть хуже или слабее. Он невольно взывал любого актёра к высокому уровню профессионализма», — рассказала народная артистка РСФСР.

Соболезнования близким артиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ушёл Большой актёр. Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искромётно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько», — написал он на официальной странице в Instagram.

Актёр и режиссёр Никита Михалков уделил особое внимание человеческим качествам Валентина Гафта.

«Я никогда не понимал, как, живя в мире богемы, актёрской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека — во всех смыслах этого слова. Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей», — поделился воспоминаниями Михалков.

Режиссёр Юрий Кара, который неоднократно работал с Гафтом, также отметил искренность актёра. «Я очень его любил и буду любить всегда. Очень больно и жаль, что ушел великий поэт, великий артист, великий гражданин. Я бы даже сказал, последняя совесть России ушла. Его детская наивность, чистота, она и позволяла говорить так, как взрослые никогда бы не позволили себе, а он по своей чистоте многие вещи говорил очень откровенно», — приводит слова Кары ТАСС.

Соболезнования в связи со смертью Гафта выразила директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина.

«Это совершенно ни с чем несоизмеримая потеря. Потому что это был бесконечно талантливый человек, это был бесконечно харизматичный и красивый мужчина... А уж его эпиграммы, пусть они порой кого-то кололи побольнее, но они были настолько остроумными, настолько же талантливыми, как он сам. Сегодня мы прощаемся с великим актёром», — подчеркнула она в комментарии для RT.

Юморист Владимир Винокур в беседе с РЕН ТВ вспомнил о поэтическом наследии Гафта. «Валентин Гафт — это мало того, что актёр театра, кино, это ещё гениальный поэт и гражданин и Советского Союза, и России. Он человек, которого любили не только поклонники театра и кино, но и люди, которые любили его эпиграммы. Это огромная потеря для искусства — не только театрального, но и искусства жить», — отметил артист.

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. Актёрскому мастерству он учился в Школе-студии МХАТ. После выпуска он сменил несколько театров, включая Театр Моссовета, Театр Сатиры и «Ленком». С 1969 года Гафт был ведущим актёром московского «Современника». На этой сцене он был задействован более чем в двух десятках постановок, от «Обыкновенной истории» и «Вишнёвого сада» до «Пигмалиона» и «Игры в джин».

Ещё в студенческие годы Гафт снялся в кино — в картине Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Среди наиболее популярных фильмов с участием актёра — «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи». Также он появлялся в таких многосерийных проектах, как «Семнадцать мгновений весны», «Мастер и Маргарита» и «Девять неизвестных».

Также Валентин Гафт был известен как поэт. Особо популярностью пользовались эпиграммы артиста на коллег, известных личностей и самого себя.